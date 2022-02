Suspendidas en La Rioja las quemas de restos agrícolas, forestales y de jardinería hasta el 1 de abril

El Boletín Oficial de La Rioja publicó el pasado viernes una Resolución 301/2022 de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno por la que se adoptan una serie de medidas extraordinarias para prevenir incendios forestales ante el incremento de la peligrosidad y el riesgo de incendios provocados por las condiciones climatológicas de las últimas semanas.

En concreto, la Dirección General de Biodiversidad ha decidido suspender de manera temporal, hasta el próximo 1 de abril, todo tipo de quemas de restos agrícolas, forestales y de jardinería, lo que implica, no solo que no se concederán nuevas autorizaciones hasta esa fecha de cualquier clase de actividad que suponga uso del fuego, sino también que todo tipo de autorizaciones otorgadas y no ejecutadas aún quedarán sin efecto.

La decisión ha venido motivada por las adversas condiciones meteorológicas de las últimas semanas, que unidas a un prolongado periodo de falta de lluvias durante el invierno han generado una situación de sequía inusual para esta época del año, y que ya se está traduciendo en un incremento de incendios forestales de número y superficie no propias de estos meses.

Con esta medida se quiere reforzar la prevención hasta el próximo 1 de abril, fecha que podría ampliarse en caso necesario si las condiciones adversas persistieran.