Ha dicho el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, que "es bueno no rodearse de tristes” y que “los tristes son agotadores”, añadiendo que “hay mucho triste en las instituciones". Esto, en la primera jornada del debate sobre el estado de la ciudad, en la que Hermoso de Mendoza repasaba las principales actuaciones desarrolladas en los tres años de legislatura. “Intento no rodearme de gente triste, son muy agotadores, son gente ya de vuelta", reflexionaba. Y así, abogaba por apoyar a la personas que crean, se entusiasman y ponen en marcha iniciativas porque "bastantes tristes tenemos en el camino", reiteraba el alcalde de Logroño. Erre que erre, Hermoso a lo suyo, “a lo largo de muchos años, hemos tenido muchos tristes a los que se les frunce el entrecejo", insinuaba a la oposición, por lo que pedía "sonreír un poco, que bastaste dura es la vida para estar agostados". Hay que reconocer que el ambiente político poco tiene de distendido. Por lo general, la tensión y la crispación son parte diaria de la vida en política. Rutina. El enfado está generalizado, es lo corriente, lo normal. Los políticos se enfadan por todo y en todos los sitios. Lo hacen en sus sedes, en los plenos municipales, en los hemiciclos de los parlamentos, en los despachos... Se enfadan todos entre sí. En ocasiones, la sensación es que nadie está satisfecho por nada, ni por lo propio ni por lo ajeno. Viven enfadados de forma constante, incluso con caras largas, disgustados. En política también hace falta el sentido del humor. Pero, sobre todo, lo que se necesita es crear ese ambiente en el que las sonrisas no estén desterradas. Ser político no significa estar enfadado obligatoriamente. ¡Sonrían!, no sean tristes.