Sonó la voz del comandante y nos dijo: "No encontramos al controlador"

El chárter con 189 pasajeros procedente de Budapest tuvo que hacer tiempo en el aire dando vueltas en ocho durante aproximadamente 20 minutos, planeando y subiendo sobre territorio riojano, sin nadie en la torre de control y a la espera del controlador que no entraba hasta las 19.00 horas. Así fue el loco aterrizaje del avión Boeing Airplanes B738 de Alba Star que al final pudo aterrizar en el Aeropuerto previsto, en Logroño-Agoncillo, el lunes por la tarde, completo de pasajeros que llegaban a casa depués de unas vacaciones en Europa con motivo del puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción.

Un momento surrealista para los pasajeros que ya notaron la circunstancia extraña en la maniobra de aproximación a Logroño y minutos antes de que el comandante anunciara que no podía tomar tierra en el aeropuerto de La Rioja.

Raúl iba a bordo de aquel chárter, en los micrófonos de la Cadena COPE nos ha contado cómo vivieron aquellos minutos. Cómo conocieron que no podían aterrizar. "No encontramos al controlador", se escuchó ... Y, a partir de ese momento, se escucharon muchos comentarios pero no hubo "ningún conato de rebelión", solo una señora estaba algo nerviosa pero "no se puede hablar de pánico".

El avió volvió a ascender y estuvo unos minutos planeando, algunos pasajeros se atrevían a adivinar sobre qué pueblo, Murillo, Ribafrecha... tomando como referencia sus luces.

Uno de ellos, conocedor de las nuevas tecnologías, llegó incluso a elaborar una ruta con su móvil... el chárter estaba "dibujando un ocho en el cielo".

En unos minutos más se volvió a escuchar la voz inicial, en esta ocasión anunciaba el aterrizaje en diez minutos, y entonces se sucedieron los aplausos.

Pero, ¿por qué había tardado tanto el piloto en aterrizar?:

El avión había acumulado tanto adelanto que en ese momento no había nadie haciendo las funciones de controlador en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo. El controlador no entraba hasta las 19.00 horas a su puesto de trabajo y, a pesar de haber llegado diez minutos antes de ese horario, el avión había acumulado tanto adelanto que todavía no había nadie haciendo esas funciones en el aeropuerto".

De hecho, el aeropuerto estaba cerrado así que el piloto tuvo que hacer tiempo.