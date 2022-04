La sociedad de promoción 'La Rioja 360' despide a tres de sus cinco empleados "contratados a dedo"

La sociedad 'La Rioja 360' ha optado por no continuar con la relación laboral de tres de sus empleados -en concreto las personas contratadas en 2020- mientras que para las otras dos, contratadas en 2019, sí que se hará la conversión de temporal a indefinido.

Así lo ha anunciado este miércoles el gerente de la sociedad, Jorge Fraile, quien ha dicho que "aunque jurídicamente se podrían convertir en indefinido hemos hecho primar la ejemplaridad que caracteriza a este Gobierno". El anuncio se ha realizado tras la habitual reunión semanal en Consejo de Gobierno.

Este martes, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, respondía a una información publicada por Diario La Rioja que señalaba que algunos cargos designados por el PSOE habían visto sus contratos temporales convertidos en indefinidos en la sociedad 'La Rioja 360'.

Audio





La presidenta argumentaba que responden al "cumplimiento de la Ley de la reforma laboral". El alcalde de Badarán por el PSOE, Francisco Javier Ibáñez, y la exsenadora y excalcaldesa socialista de Fuenmayor, Carmen Arana, pasaban a ser indefinidos, tras su contratación en 2020.

Cuestionada por el hecho de la condición política de algunos de las personas que han pasado a indefinidas, Andreu señalaba que se mira la "valía de las personas; una ha sido alcaldesa, el otro alcalde, y son personas muy formadas en cuanto a la administración". Finalmente, la presidenta afirmaba que "de las 24 personas que hay contratadas indefinidamente no les he preguntado su condición o su afiliación política, pero no ha lugar, porque son personas responsables, profesionales extraordinarios y se ponen al servicio de la administración".

"Hay 24 personas en lo que era antes 'La Rioja Turismo' que es ahora 'La Rioja 360' que ya afortunadamente son indefinidos, y acabamos de hacer a los cinco que estaban temporales en indefinidos", añadía la jefa del Ejecutivo riojano, que insistía en que "sencillamente cumplimos la Ley de la Reforma Laboral, recientemente aprobada".