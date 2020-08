Sobrevive uno de los 6 gatitos condenados a muerte en una bolsa de basura en Valgañón

Animales Rioja cuenta a través de Facebook que el pasado sábado recibió el aviso de la aparición de 6 gatitos en una bolsa de basura en Valgañón. Según relata "su única desgracia ha sido nacer. No sabemo sen qué cabeza cabe condenar de esta manera a 6 bebés".

En las fotos se puede ver al único superviviente ya que cinco murieron. El único gato que consiguió sobrevivir se encuentra en una casa de acogida donde está siendo alimentación con biberón:

Animales Rioja cuenta que seguirá informando de la evolución del único superviviente que "a día de hoy resiste con todas sus fuerzas":

Los comentarios en su perfil de Facebook no se han hecho esperar en una publicacion que ha provocado la rotunda condena a este tipo de actuaciones. Comentarios como "qué asco de humanidad, es vergonzoso tratar así a los animales. No hay justicia" o "no entiendo cómo pueden tener valor para hacer una atrocidad así, es que no me entra en la cabeza".

Mensajes de apoyo también al superviviente de esta durísima historia: "fuera para el superviviente" o "suerte al chiquitín". Tampoco faltan los comentarios con insultos 'subidos de tono' a quien, o quienes, han metido a estos 6 gatitos en una bolsa de plástico condenándoles a la muerte.