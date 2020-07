Leer es un hábito que debe cultivarse continuamente y más en una época como el verano, donde el periodo vacacional y el tiempo libre dan lugar a un entorno propicio para aprender a la vez que nos relajamos. Estos días de descanso son una oportunidad única para cualquier persona que desee profundizar y construir una carrera en el mundo de la tecnología o, simplemente, que quiera tener una mayor comprensión general sobre este ámbito.

"Formarse es fundamental antes de adentrarnos en una profesión e, incluso, cuando estamos dentro de ella. Nos ayuda a tener una visión global y a comprender mejor el funcionamiento de las demás empresas y departamentos tecnológicos, además de a evitar cometer los típicos errores y agilizar la organización empresarial", señala Javier Peris, vicepresidente ejecutivo de itSMF España, que añade que "en un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) como el que vivimos, debemos ampliar nuestro perímetro de conocimiento asumiendo nociones fundamentales de todas aquellas áreas que rodean nuestra actividad principal con el objetivo de entender como interactuar con ellas y aportar verdaderamente valor al contexto de nuestra organización”.

Áreas de conocimiento relacionadas con la estrategia, con seguridad y ciberseguridad o enfocadas a Gobierno y gestion de procesos de negocio, junto a nuevos paradigmas, no pueden ser desconocidas para los verdaderos profesionales de la gestión y gobierno de servicios de Tecnologías de la Información obligados más que nunca a un proceso de formación y reciclaje constante. En este sentido, Javier Peris señala que hay disponible mucha ‘sabiduría y experiencia’ en forma de libros que son herramientas sobresalientes para el aprendizaje.

Desde itSMF España, la asociación profesional sin ánimo de lucro que aglutina a los principales CIOs, CTOs, directores de Tecnología y responsables de Informática, han seleccionado una lista de libros a fin de ampliar su perspectiva sobre el mundo tecnológico y los negocios.

Siete libros sobre tecnología que debes llevar a la playa

Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC. 2.ª edición Este libro acerca los requisitos de la norma resolviendo dudas y ofreciendo soluciones de manera práctica a cualquier organización interesada en la implantación de un sistema de gestión de servicios de tecnologías con el fin de mejorar aspectos estratégicos y operativos. Una guía de consulta para toda organización que ofrezca servicios de tecnología, ya sea interna o externamente, en la que se facilita la comprensión de todos los aspectos esenciales de la norma, así como las mejores prácticas del sector.

Reconsiderando Agile La publicación describe una transición ágil en una empresa en la que estaban involucradas 600 personas. El objetivo descrito consistía en reducir el Time-to-Market de las iniciativas para poder reaccionar con más velocidad ante las necesidades de los clientes y conseguir así que aumentase la agilidad empresarial. Para conseguirlo se llevó a cabo una reorganización. Todos los equipos se establecieron de forma multidisciplinar con el fin de estar al tanto de todo el conocimiento necesario para el desarrollo en equipo. Asimismo, los equipos se organizaron por productos para eliminar dependencias.

El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención: la red no es libre, ni abierta ni democrática Es un conjunto de servidores, conmutadores, satélites, antenas, routers y cables de fibra óptica controlados por un número cada vez más pequeño de empresas. Es un lenguaje y una burocracia de protocolos que hacen que las máquinas hablen, normas de circulación que conducen el tráfico, microdecisiones que definen su eficiencia. Si la consideramos un único proyecto llamado Internet, podemos decir que es la infraestructura más grande jamás construida, y el sistema que define todos los aspectos de nuestra sociedad. Y sin embargo es secreta. Este libro te ayuda a conocerlo, y a comprender por qué la herramienta más democratizadora de la historia se ha convertido en una máquina de vigilancia y manipulación de masas al servicio de regímenes autoritarios.

Así se domina el mundoPedro Baños, a través de numerosos ejemplos, veremos que existen una serie de estrategias clásicas, todas con un trasfondo de hipocresía y de aprovechamiento de las debilidades ajenas, que han prevalecido a lo largo del tiempo. También descubriremos que a lo largo de la historia se han cometido una serie de errores geopolíticos que se siguen repitiendo. Porque, aunque hoy en día las reglas han cambiado, existen unos fundamentos inamovibles en este campo.

21 lecciones para el siglo 21Yuval NoahHarari examina el presente de la humanidad para discernir un futuro en el que ser capaces de entender el mundo que hemos creado se torna crucial y casi imposible. La revolución tecnológica y científica actual no implica que individuos y realidades auténticos puedan ser manipuladas por algoritmos y cámaras de televisión, sino más bien que la autenticidad es un mito. Harari reflexiona sobre ello.

BPM CBOK 4.0: Guía de Business Process Management Common Body Of Knowledge Esta guía sobre los conocimientos comunes de BPM es una referencia fundamental para cualquier persona que practique la gestión de procesos empresariales. El objetivo principal de este manual es proporcionar a los profesionales de BPM las areas de conocimiento, habilidades y competencias fundamentales que generalmente se reconocen y se aceptan como la mejor práctica común. La Guía de BPM CBOK proporciona una descripción general de cada área de conocimiento y discute las habilidades y competencias necesarias para dominar la práctica de BPM. También proporciona enlaces y referencias a otras fuentes de información que forman parte del conjunto más amplio de conocimientos comunes de BPM.

The Unicorn Project: a Novel about Developers, Digital Disruption, and Thriving in the Age of Data En The Unicorn Project, conocemos a Maxine, una desarrolladora que ha sido exiliada al Proyecto Phoenix, para horror de sus amigos y colegas, como castigo. Ella trata de sobrevivir en lo que siente como una burocracia despiadada e indiferente y se esfuerza por trabajar dentro de un sistema donde nadie puede hacer nada sin comités, papeleo y aprobaciones interminables. Un día, un montón de inadaptados se acercan a ella y le cuentan que quieren derrocar el orden existente, liberar a los desarrolladores, devolver la alegría al trabajo tecnológico y permitir que el negocio gane en un momento de interrupción digital. Para su sorpresa, se encuentra cada vez más inmersa en este movimiento, convirtiéndose en una de las líderes de la Rebelión, lo que la coloca en el punto de mira de algunos enemigos, familiares y muy peligrosos.