La sensibilidad de una niña que tapa las orejas a su perro durante los fuegos artificiales del Año Nuevo Chino

El amor por los animales está más que probado en esta niña. Un vídeo ha recorrido el mundo para mostrar el tierno gesto de esta pequeña que tapa las orejas a su perro, asustado por los fuegos artificiales, durante las celebraciones del Año Nuevo Chino en Gao'an, en la provincia china de Jiangxi. Este tierno gesto ha conmovido a los usuarios de las redes sociales y ha recorrido muchos teléfonos hasta convertirse en viral.

Se trata de una demostración de empatía de la pequeña niña cuando, al ver que su perro está sufriendo por los ruidos de los fuegos artificiales, no duda en taparle las orejas para que no lo pase mal.Además, le toca y acaricia la cabeza, mientras el can permanece agazapado a su lado.Y es que, entiende perfectamente que el animal está sufriendo y quiere ayudarle. Comprende perfectamente la situación y actuá en consecuencia.

Unas imágenes que provocan preocupación por el perro pero que transmiten a la perfección el amor por los animales de esta pequeña:

Heartwarming moment during Chinese New Year celebration:

The little girl covers her pet's ears to avoid the scare of fireworks. pic.twitter.com/wYxO7YAO4C