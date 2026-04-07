Semana Santa 2026 en La Rioja: Ocupación alta y hostelería con matices

La Rioja disfruta de una exitosa Semana Santa, con alojamientos llenos y gran afluencia de visitantes, impulsada por el buen tiempo. Los pueblos muestran un ambiente vibrante, y el turismo rural, con sus 135 casas al completo, se consolida

La Semana Santa de 2026 ha dejado un excelente sabor de boca en La Rioja, con una imagen de visitantes por todas partes y alojamientos prácticamente llenos. Tanto hoteles, apartamentos turísticos como casas rurales han rozado cifras muy altas, especialmente en los días festivos principales, cuando encontrar una habitación libre era casi una misión imposible. El buen tiempo ha sido clave, animando a muchos visitantes a hacer la maleta a última hora.

A pesar de la alta afluencia, en la hostelería señalan que el consumo no ha sido desorbitado, notando un mayor gasto en zonas céntricas que en los barrios. Aun así, el balance general es muy positivo, con una sensación compartida de que La Rioja sigue siendo un destino atractivo en vacaciones, aunque el bolsillo del visitante ya no es el de antes.

Enciso

El auge del turismo rural

El turismo rural ha vuelto a confirmar su tirón, con alojamientos que han colgado el cartel de completo. Un ejemplo es la casa rural El Ayedo de los sueños, en Quintanar, un alojamiento de 30 plazas con menos de un año de vida que ha logrado un lleno total en su primera Semana Santa. Su propietaria, Raquel, ha confirmado que han estado al 100%, declarando que "es nuestra primera Semana Santa, y la verdad que completa, completa al fin de semana y completa durante la Semana Santa".

Turismo rural

El paro desciende a mínimos de 2007

El mes de abril ha comenzado con otra buena noticia para la región: el paro ha bajado. Actualmente hay 12.441 personas desempleadas, 61 menos que el mes pasado y 311 menos que hace un año, lo que representa un descenso interanual del 2,44 %. La tasa de paro se sitúa en el 7,38 %, el nivel más bajo en un mes de marzo desde 2007.

La bajada se ha notado especialmente en mujeres y en sectores como servicios, agricultura y construcción, además de en la franja de edad de entre 30 y 44 años. Como reflejo de esta tendencia, las afiliaciones a la Seguridad Social también han crecido, superando las 142.500 personas, la mejor cifra en un mes de marzo desde 2004.

Estación de esquí de Valdezcaray

Valdezcaray cierra una temporada de éxito

Por su parte, la estación de esquí de Valdezcaray ha echado el cierre a una temporada calificada como "muy satisfactoria". La estación ha permanecido abierta más de 100 días ininterrumpidamente, desde el 26 de diciembre hasta el 6 de abril, gracias a las nevadas y a la mejora de su sistema de innivación artificial.

El gerente de la estación, Carlos Pérez, ha destacado la continuidad que han podido ofrecer a los usuarios. Aunque el balance oficial se conocerá este miércoles, Pérez ha adelantado que "la temporada ha sido claramente mejor que las anteriores, con un crecimiento importante en cuanto a visitantes y días de apertura".