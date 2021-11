Seis de los nueve técnicos de la Junta de Tratamiento de El Dueso se opusieron al tercer grado de Almeida

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias entendió que Francisco Javier Almeida, el presunto autor del asesinato del pequeño Álex, en Lardero, “estaba capacitado para llevar una vida en régimen de semi libertad”.

Así figura en el documento que elaboró en febrero del pasado año 2020 a favor del tercer grado para Almeida y previo a la libertad condicional aprobada por el juez de vigilancia penitenciaria dos meses después.

Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF han censurado este jueves el "buenismo" del Ministerio del Interior al progresar al tercer grado al detenido. José Ramón López, de ACAIP-UGT, critica que la Administración "despachara el asunto con tres líneas en un documento tipo y sin dar ni una sola razón técnica", cuando seis de los nueve técnicos de la Junta de Tratamiento de El Dueso se opusieron al tercer grado, porque veían riesgo de incidencia. López ha leído ese documento:

Audio





"Los profesionales de la cárcel de El Dueso, que lo conocían desde hace 20 años, sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia", han señalado ambos sindicatos poniendo en solfa la decisión de Instituciones Penitenciarias bajo la dirección del ministro, Fernando Grande-Marlaska, y Ángel Luis Ortiz.

La Audiencia Provincial de Logroño se opuso al tercer grado de Francisco Javier Almeida

Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del niño de 9 años en Lardero, accedió al tercer grado penitenciario en contra de algunas opiniones mayoritarias de la junta de tratamiento de la cárcel del Dueso en Santoña, Cantabria. Allí cumplía condena por el crimen de la inmobiliaria.

Es la junta de tratamiento de los centros penitenciarios la que se ocupa de determinar si un preso puede o no acceder a ese régimen abierto. Se trata de una decisión de los cargos directivos de la prisión y los técnicos que se ocupan de la salud mental de los reclusos.

La mayoría de la junta de tratamiento del Dueso se opuso al tercer grado de Almeida pero ya había cumplido las tres cuartas partes de su condena sin incidentes por lo que podía acceder ya al régimen abierto. Así que Almeida recurrió la decisión a Instituciones Penitenciarias, que en febrero del año 2020 resolvió que el preso podía finalmente disfrutar del tercer grado.

Según ha conocido la Cadena COPE, en 2019, el Juzgado de Vigilancia Penitenciara pidió un informe a la Audiencia Provincial de Logroño que se opuso al tercer grado de Francisco Javier Almeida. Información confirmada por la letrada, María Victoria de Pablo.

Audio El Juzgado de Vigilancia Penitenciara pidió un informe a la Audiencia Provincial de Logroño que se opuso al tercer grado de Francisco Javier Almeida. Información confirmada por la letrada, María Victoria de Pablo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Un exabogado de Francisco Javier Almeida, en COPE: "Él tenía miedo de sí mismo, veía el problema que tenía"

En prisión era un tipo solitario e introvertido, pero también inteligente y hasta cordial. El abogado durante varios años de Francisco Javier Almeida, el hombre acusado de haber matado a un niño de 9 años el pasado jueves en Lardero (La Rioja), ha contado este miércoles en COPE cómo fue su labor defendiendo a un sujeto condenado ya por dos agresiones sexuales y un asesinato.

El letrado sostiene que él mismo se tenía miedo. "Él manifestó que no quería que le pusiesen en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de volver a caer", explicaba Antonio Amancio. También ha contado cuál es el cuadro psicológico que padece Francisco Javier: "Se sostenía que tenía desviaciones en la conducta sexual, como fetichismo o necrofilia. Esquizofrenia no tenía, ni ninguna de esas patologías para que un psiquiatra dijese que este señor estaba loco".

Por último, el letrado ha subrayado que no le volvería a defender, pero que en estos últimos tiempos le ha llamado en varias ocasiones: "Me llamaba por teléfono, de vez en cuando, y me contaba que estaba bien, que estaba paseando por El Sardinero. Yo me quedaba flipado. Decía que estaba por Santander, que le habían dado vacaciones", sostiene.

Audio Exabogado de Francisco Javier Almeida: "Me llamaba por teléfono, de vez en cuando, y me contaba que estaba bien, que estaba paseando por El Sardinero. Yo me quedaba flipado. Decía que estaba por Santander"





Almeida salió en libertad condicional en abril del año pasado por una decisión judicial, advierten en prisiones, previo informe entre otros de la Junta de Tratamiento de la Cárcel.