El sector del transporte asiste con “miedo y preocupación” a la salvaje escalada de precios de los combustibles. Así nos lo ha trasladado en COPE Rioja el director general de 'Transportes Royo', con sede en el polígono 'El Sequero' de Logroño.

Un Abel Royo que no podía ocultar su preocupación. El transportista ha reconocido que hoy paga mil euros más por llenar el depósito de su camión, de lo que pagaba hace axactamente un año.

Abel Royo sólo confía en poder repercutir esa subida del precio del combustible en el de sus portes, y cree que una huelga en el sector, como la convocada para el próximo 14 de marzo, no solucionará el problema.









Brutal escalada de precios

El gasóleo, que es el combustible de automoción más consumido en España, se vende ya por encima de los dos euros el litro en más de ochenta gasolineras de España, un cifra que en tan solo 24 horas se ha multiplicado por diez.

Pero es que esa tendencia va a seguir al alza en los próximos días. Porque en lo que llevamos de semana, los precios de la gasolina y el diésel no han parado de subir. Ayer jueves, 10 de marzo, por ejemplo, el litro de gasolina 95 se pagó a 1,812 euros de media en España, y el gasóleo a 1,767 euros. Unos precios que eran impensables hace un año, cuando el litro costaba 1,074 y 0,981 euros, respectivamente. Así que el profesional que se dedica al transporte, lleva el volante en una mano, y la calculadora en la otra.

¿Qué tanto por ciento de los gastos de una empresa de transporte supone la factura del combustible? Según Royo, el 35%.

¿Pueden repercutir ese precio en los portes, o eso les llevaría a perder clientes irremediablemente? "Lo estamos haciendo. Pero los precios del gasoil suben tan deprisa, que tampoco nos da tiempo", se ha lamentado el empresario riojano.

¿Cree que los que lo tienen que hacer, están trabajando en buscar la fórmula para abaratar el precio del litro de los combustibles, o de momento no confía en que eso vaya a suceder? "No confío en absoluto. Y seguro que no lo están haciendo", ha afirmado el transportista, quien también ha confirmado que el proyecto de su Centro Logístico Intermodal de La Rioja que están acondicionando en el Sequero, y que es una actuación de gran envergadura, seguirá adelante, al menos de momento. "Es una apuesta decidida por el transporte ferroviario de mercancías que, quién sabe, si quizá ahora nos lo debamos plantear seriamente debido a la complicada coyuntura internacional que nos está tocando vivir", ha concluido Royo.