El secreto del bar centenario de Logroño para hacer su pincho estrella: "A partir de las 5 de la mañana, 4 días a la semana"

Andrés Fernández, copropietario del 'Blanco y Negro' en la mítica calle Laurel, desvela las claves de su éxito y la elaboración de su famoso 'matrimonio'

Andrés Fernández, copropietario del 'Blanco y Negro' en la mítica calle Laurel, desvela las claves de su éxito y la elaboración de su famoso 'matrimonio'

En el corazón de Logroño, la calle Laurel late con un pulso único, albergando casi un centenar de bares en apenas 200 metros. En este epicentro de la gastronomía riojana se encuentra el bar 'Blanco y Negro', un templo del pincho con más de un siglo de historia. Su copropietario, Andrés Fernández, ha desvelado las claves de un éxito que parece eterno.

El secreto de un bar centenario

Andrés Fernández atribuye la longevidad del negocio a una mezcla de factores. Considera que parte del éxito se debe a "un poco de suerte, por estar donde parece que los logroñeses quieren estar", pero sobre todo a la constancia de "abrir la puerta todos los días" y a tratar a cada cliente por igual. La clave, según sus palabras, es seguir "valorando que cada cliente que entra es tan importante como el último", con la esperanza de que "la gente te reconozca con su vuelta".

El ‘matrimonio’ que conquista paladares

Quien visita el Blanco y Negro pide inevitablemente su pincho estrella, el 'matrimonio', un bocadito de boquerón con anchoa. El secreto, según Fernández, no es otro que la calidad de la materia prima y la preparación diaria. "El que pase por la calle a partir de las 5 de la mañana verá que hay una luz, donde hay una persona que está limpiando boquerones 3, 4 días a la semana", explica.

El que pase por la calle a partir de las 5 de la mañana verá que hay una luz, donde hay una persona que está limpiando boquerones 3, 4 días a la semana" Andrés Fernández Bar Blanco y Negro, calle Laurel

A esta dedicación se suma el pan recién horneado, los pimientos fritos cada día y la selección de los mejores proveedores. Esta combinación, afirma el hostelero, es la que consigue el resultado final: "es lo que a la gente, algo tan sencillo, con buen producto, pues le parecerá que está bueno".

La evolución de la Laurel y el turismo

La calle Laurel ha evolucionado notablemente con el tiempo. Aunque todavía se ven cuadrillas de chiquiteros, el perfil ha cambiado, pues como señala Fernández, "la gente ya no bebe vinos por la mañana y por la noche". El centro de Logroño se ha visto "invadido por turistas", convirtiendo la calle en el "eje de todas las visitantes que vienen a Logroño".

Calle Laurel

Este fenómeno ha impulsado el crecimiento, aunque a veces produce "cierta saturación". Se trata de un patrón que, según Andrés, se repite en toda España porque "la gente ha descubierto que en España se vive muy bien y lo quiere hacer".

El Bar Blanco y Negro es uno de los establecimientos más clásicos y queridos de la Calle Laurel, manteniendo su estética sencilla y castiza. Su fidelidad al espíritu original le ha valido el reconocimiento de la Academia Riojana de Gastronomía por su aportación a la cultura del pincho tradicional.

El sector de la hostelería en La Rioja es uno de los más dinámicos de la economía regional, representando el 15% de los contratos y dando empleo a más de 10.000 personas en más de 2.000 establecimientos. El enoturismo también ha experimentado un crecimiento espectacular en el último año y un impacto económico que roza los 200 millones de euros. En 2025, los 936.235 clientes alojados en los establecimientos de la comunidad suponen la cifra más alta.

El Blanco y Negro, un templo centenario del pincho en la calle Laurel

La gastronomía riojana combina platos tradicionales como las patatas a la riojana o el caparrón con propuestas innovadoras. Este equilibrio ha sido clave para atraer a turistas y gourmets, consolidando a La Rioja como la comunidad autónoma con más estrellas Michelin por habitante, con un total de ocho estrellas repartidas en seis restaurantes.

La calle Laure

Nombres como Francis Paniego, Carlos e Ignacio Echapresto, Carolina Sánchez e Iñaki Murua, Félix Jiménez, Miguel Caño, Mariana Sánchez y Gonzalo Baquedano brillan en el panorama gastronómico. Además, la región estará representada en el próximo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ por Kike Fernández y Miguel Espinosa.