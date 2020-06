La aspirante a liderar Podemos en La Rioja Sara Carreño, que perdió por una diferencia de 17 votos contra la apuesta de Pablo Iglesias, Aránzazu Carrero, se plantea impugnar la votación de la Asamblea Ciudadana ante los tribunales al tener sospechas de irregularidades que la dirección estatal niega.

La candidata perdedora en las primarias para dirigir Podemos La Rioja ha explicado que se plantea recurrir a los tribunales el proceso si el partido, de forma interna, no lo anula y lo repite, pues asegura tener "la constancia de que ha sido fraudulento".

Unas dudas que planteó inicialmente también la aspirante a la coordinación en la Comunidad Valenciana Naiara Davó.

La portavoz de Podemos en Les Corts pidió un nuevo recuento ante el "empate técnico" registrado en su federación, pero finalmente ha decidido dar el proceso por cerrado y asumir el resultado tras la respuesta de la Secretaría de Organización estatal, han indicado fuentes próximas a la candidata.

Fuentes dePodemos aseguran que las asambleas de La Rioja y la Comunidad Valenciana, como el resto, se desarrollaron con normalidad y corrieron a cargo de una empresa externa. "Se llevaron a cabo los procesos antifraude sin que fueran detectadas incidencias significativas, como ya se ha trasladado a sus coordinadoras autonómicas", han añadido las mismas fuentes.

La votación finalizó el miércoles pasado a las 16.00 horas y hasta el viernes por la noche no se dieron a conocer los resultados, que arrojaron una diferencia muy ajustada en ambos territorios.

En la Comunitat Valenciana, la oficialista Pilar Lima ganó por 38 votos a la actual portavoz en Les Corts, Naiara Davó, con 2.206 apoyos (el 44,7%) y 2.168 (el 43,9%), respectivamente.

También 17 votos decidieron la coordinación de Podemos en La Rioja, aunque en este caso la diferencia porcentual era mayor para la candidata de Iglesias y ganadora, Aránzazu Carrero, que obtuvo 205 votos (el 39,4%), mientras Sara Carreño se quedó con 188 votos (el 36,1%) y Germán Cantabrana con 82 votos (el 15,8%).

Sin embargo, según apuntan fuentes conocedoras de la situación, más de una decena de esos votos se emitieron desde una misma IP, lo que ha levantado sospechas a la candidatura de Sara Carreño.

Además, en el Consejo Ciudadano de La Rioja se produjo un empate entre ambas candidaturas y los representantes de Carreño controlan el Comité de Garantías. "Estamos esperando una contestación, pero de momento solo hay silencio, a pesar de que es evidente que ha habido un fraude", ha asegurado Carreño en alusión a dos presuntas irregularidades en el proceso "que hemos conocido" ya que "por un lado, se emitieron 13 votos desde el mismo ordenador, y, por otro, al menos hay un voto fraudulento, de una persona que no participó".

También ha incidido en que "no pueden recontar los votos las mismas personas que avalan una candidatura" ya que la ganadora, Arancha Carrero, cuenta con el respaldo del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Por todo ello Carreño reclama "que un organismo imparcial" realice el recuento de votos "y que se anule la candidatura de Carrero" porque las presuntas irregularidades que menciona le habrían beneficiado" y porque "todo el proceso está contaminado".

Ha recordado que en 2014Podemos La Rioja "vivió una situación parecida" en la que se suspendieron sus primarias por diferentes irregularidades, y afirma: "Si entonces se repitieron, ahora habría que proceder de la misma manera".

"Anular el proceso es la única manera de que sea libre y democrático, porque no sé como se puede construir nada de esta forma", ha criticado y ha incidido en su intención de "recurrir a donde sea necesario, porque esto es algo que nos daña a todos y afecta a la voluntad de las bases". Ha incidido en que su primera intención es "recurrir a la vía interna del partido" pero "si las cosas siguen así, con un proceso que no ha sido limpio, no descartamos nada", ha insistido Carreño