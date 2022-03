Santos Montoya, obispo Diócesis riojana: "La autoridad que se nos confía es para servir mejor a los demás"

La Catedral de Calahorra ha acogido este sábado la celebración de inicio del Ministerio Episcopal de Santos Montoya Torres quien ha asegurado que "la autoridad que se nos confía es para servir mejor a los demás, especialmente a los más débiles y necesitados, a las víctimas. No podemos huir ante el lobo". Monseñor Santos Montoya ha recibido así el báculo de la Iglesia riojana y, de esta manera, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño vuelve a tener obispo tras estar su sede vacante desde el 6 de octubre de 2020.

El nuevo pastor -hasta ahora obispo auxiliar de Madrid con la sede de Orta- viene a relevar a Carlos Escribano que, en la fecha antes referida, fue nombrado arzobispo de Zaragoza dejando la sede episcopal de Calahorra y rigiendo desde entonces hasta hoy como administrador diocesano Vicente Robredo.

Previamente, a las 10,30 horas, Santos Montoya ha salido del Palacio Episcopal acompañado por el nuncio apostólico Bernardito Auza, por otros miembros del clero y por autoridades civiles locales y regionales, para dirigirse a la plaza de la Catedral en la que un conjunto del Grupo de Danzas Coletores le ha dado la bienvenida con una muestra de folclore regional.

Atravesando el atrio de la Catedral de Calahorra ha accedido al templo que se encontraba ya repleto de fieles que han acudido desde distantes puntos de la geografía nacional, por lo que ha sido necesario habilitar sillas para dar acomodo a todos ellos.

Santos Montoya ha sido recibido por el Cabildo Catedralicio y el Deán del templo le ha ofrecido el Lignum Crucis que ha besado para tomar después el hisopo con el que ha rociado a los presentes con agua bendita.

En el templo esperaban también la llegada del obispo el presidente del Parlamento riojano, Jesús Mª García; la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido y otros miembros destacados de la política regional.

La comitiva se ha dirigido a la capilla del Santísimo Sacramento en la que el monseñor Santos Montoya ha orado unos instantes. Después ha salido de la Sacristía precedido de una comitiva en la que estaban cuatro arzobispos, 14 obispos y 80 sacerdotes diocesanos. Ante el altar se encontraban también los miembros del Colegio de Consultores a los que se han mostrado las Letras Apostólicas o documento del Papa por el que Monseñor Santos Montoya Torres es nombrado obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Más tarde, siguiendo en todo momento el rito y protocolo establecidos, le ha sido entregado el báculo para ocupar inmediatamente la sede o silla episcopal.

Santos Montoya se ha dirigido a los presentes en una homilía en la que ha hablado de cohesión, integración e unidad destacado los tres signos que ofrece la liturgia, el anillo: "el afecto al Señor es el afecto a la Iglesia. Sin afecto a la Iglesia, no esperemos encontrar al que dio la vida por ella. Y si no somos fieles a la Iglesia, no esperemos que la gente identifique en ella al Señor", la mitra: "Sabemos que el Señor nos quiere así, con una conducta digna de él, reflejo de su santidad. Es por otra parte, una llamada a todos los bautizados. Ningún cristiano puede decir que el significado de la mitra, la corona de gloria que no se marchita, no va con él".

Y por último el báculo: "La autoridad que se nos confía es para servir mejor a los demás, especialmente a los más débiles y necesitados, a las víctimas. No podemos huir ante el lobo".

Por su parte, este domingo, 6 de marzo, el nuevo obispo oficiará la misa de presentación en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, a las 13,00h. y el mismo día, a las 20,00h. celebrará otra eucaristía de presentación en la concatedral de La Redonda de Logroño.