San Bernabé, en Cope Rioja, desde el restaurante 'Tondeluna'

Logroño disfruta de sus fiestas patronales de San Bernabé desde el pasado viernes. Por ese motivo, Cope Rioja se ha vuelto a trasladar hasta la terraza del céntrico restaurante 'Tondeluna', con vistas al paseo del Espolón, para disfrutar y contar el momento festivo desde el corazón de la ciudad.

Por allí ha pasado, entre otros, la alcaldesa y el concejal de Festejos en funciones, Cuca Gamarra y Miguel Sáinz, respectivamente. La primera ha tenido palabras de agradecimiento a su ciudad en sus últimos días como regidora municipal. "Las personas que me han acompañado estos últimos años en las tareas de gobierno, porque nunca nadie hace nada sólo, contando además con todos los logroñeses a través de asociaciones y colectivos, han permitido que pueda irme humildemente satisfecha", ha reconocido la todavía primera edil, quien también ha querido pedir disculpas "si en alguna cosa no he acertado o no he podido estar a la altura de lo que, de mí, esperaban los logroñeses".

En el mismo tono se ha pronunciado un agradecido Miguel Sáinz, quien también ha tenido palabras de despedida y agradecimiento a sus paisanos de Logroño. Sobre la pregunta que le hemos formulado a cerca de cómo evitar que los logroñeses sucumban a la tentación de abandonar la capital durante el largo puente festivo, el todavía edil ha respondido que "eso se combate no sólo con un completo programa festivo, si no también con el trabajo continuo de los últimos meses. Es cierto que son fechas en las que, históricamente, nuestros vecinos han optado por marcharse. Pero no es menos cierto que también han venido muchísimos turistas y peregrinos durante todo el fin de semana, y que todos los que han optado por quedarse están disfrutando de unas fiestas muy completas que hacen crecer, cada año, el sentimiento de orgullo y pertenencia a esta gran ciudad".

Además de los miembros de la Corporación, también hemos tenido tiempo de charlar con dos de los cofrades de San Bernabé, Víctor Rubio y Juan Bernabé, quienes han recordado la breve pero intensa historia de esta cofradía fundada en 2005, y con nuestro anfitrión, el chef Francis Paniego, que esta inmerso en la organización del segundo festival gastronómico 'Mama', en honor a su madre, Marisa Sánchez, en Ezcaray, y que este año contará con reputados cocineros de Andalucía como invitados.

La emisión del programa ha estado patrocinada por Bodega 'Viñedos Real Rubio' (cuyos propietarios Javier y Mari Luz han compartido aperitivo y conversación con nuestros invitados), Almazara Hejul, 'Sara Abadía pastas artesanas' y 'Pescaderías Gourmet del mar'.