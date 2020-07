Salvan a un perro que sufrió maltrato y cambian su aspecto de forma radical

Abandonaron el perro en deplorables condiciones pero ha conseguido una nueva vida después de ser rescatado. Es la historia de un perro callejero, salvado. Nacesitó del debido cuidado y sobre todo alimentación para lograr el significativo cambio.

El can, llamado McKenzie, fue encontrado en la entrada de una vivienda abandonada. Unos vecinos alertaron al grupo de rescate Hope ForPaws, quienes atendiendo a la llamada se encargaron de acudir a su rescate, compartiendo las imágenes a través de su canal de YouTube. El animal estaba asustado, con miedo y tal como se ve en el video publicado, el cachorro desconfiado no permitía en un principio que nadie se le acercara debido a que, después de ser abandonado, no había recibido muestras de afecto. Un jóven logró ganarse su confianza y, tras unas caricias, el perro aceptó irse con ellos. Ya en un albergue recibió atención y cuidado de los veterinarios a la espera de una familia que pudiera adoptarlo.

EL ABANDONO DE PERROS EN ESPAÑA

La Real Sociedad Canina de España(RSCE) ha denunciado que el abandono de perros ha aumentado un 25% desde el inicio de la desescalada del confinamiento obligado mediante estado de alarma para frenar la expansión del Covid-19, enfermedad causada por el último coronavirus.

Esta entidad indicaba hace fechas en un comunicado que a finales del pasado mes de mayo se contabilizaron unos 2.000 abandonos de perros en España coincidiendo con las primeras semanas del proceso de desescalada y ante la cercanía del verano y del fin del estado de alarma.

La Canina recuerda que mayo suele ser el mes en que más animales se dejan a su suerte en España ante la proximidad de la estación estival, pero este año se ha producido un repunte que "enciende de nuevo las alarmas" porque este país es uno de los lugares de Europa con más abandonos de mascotas (cerca de 140.000 perros y gatos cada año, según la Fundación Affinity).