Salud Deportiva Alxen de Logroño recomienda el ejercicio físico para mejorar nuestra salud mental

Desde hace muchos años, el ejercicio físico es considerado por los psicólogos como una herramienta efectiva para mejorar nuestra salud mental. De esta saludable relación y de sus beneficios hemos hablado hoy, en "Hererra en COPE Rioja", con Jorge Díaz Sen, educador físico deportivo del Centro de entrenamiento y fisioterapia, Salud Deportiva Alxen de Logroño.

- ¿Cómo puede repercutir el ejercicio en nuestro estado de ánimo?

Desde hace muchos siglos, en especial los romanos con la frase, “mens sana in corpore sano”, ya se creía en la relación entre la salud física y la mental. En la actualidad sabemos que la práctica deportiva, entre muchas cosas, libera sustancias como la dopamina, la serotonina y las endorfinas, “hormonas de la felicidad”, que junto con el mejor flujo sanguíneo y el tratamiento neuroprotector se traduce en una sensación de felicidad que es muy necesaria para las personas.

La actividad física es una buena forma de medicarnos contra la depresión y es alivio del dolor. Nos ayuda a combatir el estrés y la ansiedad, mejorando nuestras relaciones personales y culminando en sentirnos mejor con nosotros mismos.

El ejercicio es un remedio natural, cuya práctica deportiva de manera segura nos aporta estabilidad emocional aunque vivamos en un estado de incertidumbre, como además ocurre con todo esto que estamos viviendo.

- Consejos a la hora de hacer ejercicio

El mayor consejo, o para mí uno de los más importante es la constancia y, como segundo, la adecuación de la carga, la intensidad, a cada uno de nosotros. Razón está en que para segregar, las sustancia que he mencionado antes, conocidas como las “hormonas de la felicidad” tenemos que mantener una frecuencia de actividad física de entre 3-5 días a la semana y realizando un trabajo físico moderado. No basta con hacer un ejercicio muy ligero dado que no tendríamos esa sensación placentera al final, ni un ejercicio demasiado elevado que sea contraproducente y nos aparte de la rutina debido a suponer un esfuerzo excesivo mal planificado.

Tenemos que engancharnos poco a poco y tener paciencia porque necesitaremos una continuidad si queremos beneficiarnos de su práctica. Si damos con la “tecla”, que en cada deportista es diferente, algunos nos gusta correr, a otros nadar, hacer pesas, bici, baile… Los aumentos de estas hormonas disminuirán nuestra ansiedad, mejorarán nuestra autoestima y euforia, de ahí la importancia sobretodo del ejercicio en estados de depresión y ansiedad.