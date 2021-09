Consejos de Salud Deportiva Alxen de Logroño sobre cómo hacer ejercicio correctamente tras las vacaciones

Tras el verano (un periodo de pausa) recuperamos nuestras actividades cotidianas y entre ellas encontramos la vuelta a la práctica deportiva. Para asesorarnos sobre cómo hacerlo bien, contamos con Jorge Díaz Sen, educador físico deportivo del Centro de Entrenamiento y Fisioterapia Salud Deportiva Alxen, situado en la calle Vara de Rey 70 de Logroño.

¿De qué forma debemos retomar nuestra actividad física para no morir en el intento?

Pues lo primero que tenemos que hacer es ser personas objetivas y tener en cuenta nuestras limitaciones. No debemos pensar que tenemos la misma capacidad que cuando lo dejamos, deberemos empezar de manera suave, prolongada y ajustando bien la intensidad, si no lo hacemos podremos tener problemas de salud o lesiones indeseadas.

¿Cómo trabajáis con las personas que acuden a vuestro centro con la intención de mejorar su físico?

En SDA, lo primero es realizar una entrevista y una valoración previa para conocer el estado de salud, midiendo además la composición corporal y la capacidad física de nuestros clientes. Conociendo de donde partimos y los objetivos que perseguimos, realizamos un plan de entrenamiento presencial donde trabajamos un plan de trabajo con cargas progresivas para evitar lesiones y sobrecargas. Además contamos con un trabajo multidisciplinar junto con los fisioterapeutas y nutricionistas, para dar un servicio completo.

¿Alguna recomendación a la hora de empezar y no abandonar?

De lo más importante, ponerse en manos de un profesional que nos sepa guiar y asesorar para no poner en riesgo nuestra salud, que es lo más importante. Debemos de ser personas objetivas y no querer correr ni hacer cosas imprudentes, como dietas que no nos mande un buen nutricionista o ejercicios que sean peligrosos para nosotros, sobre todo si sufrimos algún tipo de patología o tenemos alguna lesión previa.

Para no abandonar lo mejor es una buena planificación, progresión y ayuda. Realizar actividades placenteras que nos motiven y no nos sintamos obligados a hacer. Deberemos realizar un buen calentamiento previo para preparar a nuestro organismo ante el estrés que vamos a sufrir con la práctica deportiva de forma suave y controlada. No tratar de llevarse una paliza, que es algo que estamos muchos equivocados, cuanto más duro sea el entrenamiento o la clase, no tiene que ser mejor al igual que el entrenamiento excesivo, me refiero al número de veces que entrenamos, ya que si nuestro cuerpo no se recupera de manera eficiente no obtendremos mejorías.