'Salud Deportiva Alxen': Consejos para activarse físicamente

Jorge Díaz es entrenador personal en ese centro y hoy ha ofrecido algunos consejos para cumplir uno de los principales propósitos de cada año nuevo, como es empezar a incluir el jercicio físico en nuestra vida.

PREGUNTA: ¿Cómo nos ponemos en marcha?

RESPUESTA: Tanto si eres una persona que te gusta pero no sabes cómo empezar o si eres una persona que te cuesta ponerte hacer ejercicio, lo primero es marcarnos pequeños objetivos accesibles que nos vayan enganchando y motivando. Incluir no demasiado tiempo de ejercicio, para que no nos aburra y también una dieta rica y variada que nos aporte nutrientes esenciales para tener energía y buena salud. Tratar de crear un hábito e ir sumando tiempo y dedicación en lo que hacemos, si tiene algo el ejercicio es que poco a poco te irás encontrando mejor y encontraras miles de beneficios por los que seguir haciéndolo.

P: ¿Por qué es importante ponerse en manos de un profesional del ejercicio o de la nutrición?

R: A la hora de conseguir resultados y evitar lesiones en el caso del ejercicio o llegar a tener problemas alimenticios hablando de nutrición es necesario contar con profesionales cualificados que sepan tratarnos a cada uno de forma individual con nuestras fortalezas y también con nuestras debilidades ya que conseguirán sacar lo mejor de nosotros mismos. Sobre todo ahora que vivimos rodeados de canales de información que nos empapan de consejos, que muchas veces nos creemos porque parecen que funcionan pero que a la larga pueden ser perjudiciales. Al igual que vamos al médico cuando nos encontramos mal y nos recetan un tratamiento, también es necesario una receta deportiva o nutricional para sanar algo que es el sedentarismo y la mala alimentación que, siendo un poco poético, es una enfermedad silenciosa que pocas veces damos importancia y es problema muy popular en la era moderna.

P: ¿Dónde podemos encontrar esa “receta”?

R: Suena algo ficticio pero existe, podemos encontrarla en centros deportivos como el nuestro en el que contamos con graduados tanto en fisioterapia, en actividad física y nutrición que trabajan de forma coordinada para ofrecer al cliente todas las posibilidades, desde recuperar una lesión o realizar un estudio músculo-esquelético para valorar nuestro cuerpo, un análisis de la composición corporal por parte del nutricionista para idear un plan saludable de alimentación, y un educador físico que recogerá toda la información para idear un plan de actividad física adaptado y estructurado para lograr el objetivo final de mejorar nuestra salud.