Sacar al vino de los menús en los restaurantes hubiera supuesto "una traición y una nueva zancadilla" al Rioja

Desde que leíamos la tarde de este miércoles el siguiente titular en los medios de comunicación: “Sanidad promueve el fin del alcohol en el menú de los bares”, es, sin duda, el tema del día. Sin embargo, hay que destacar que se trataba de una recomendación dentro de la Estrategia de Salud Cardiovascular. Una recomendación, que en menos de 24 horas, ha desaparecido del texto, después del debate social que ha promovido. En cualquier caso, el globo sonda que se lanzó ayer con la presencia del alcohol -o no- en los menús, y si es bueno o malo para la salud del corazón, esa polémica, está servida, nunca mejor dicho. Aunque una vez eliminada esa propuesta no sabremos hasta dónde estarían dispuestos a llegar para llevarlo a cabo. Y, cabe destacar que esta del alcohol, es una idea que aparece en el desarrollo de más de 60 puntos que contiene el documento.

Pero ¿qué hubiera supuesto esa recomendación para el vino de Rioja? Borja Eguizábal, director general de Bodegas Franco-Españolas, cuenta en COPE que este planteamiento supondría una traición a España porque nuestro país es el primer productor de vino mundial y una nueva zancadilla económica al sector.





Borja Eguizabal recuerda además los numerosos estudios que defienden al vino como alimento saludable, siempre y cuando se trate de un consumo moderado. El sector del vino ha sufrido las consecuencias de las duras restricciones por la COVID-19. Una nueva zancadilla podría tener consecuencias muy graves.





La Estrategia de Salud Cardiovascular es un plan que busca reducir el número de muertes e ingresos hospitalarios por esta causa concreta: enfermedades coronarias o infartos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, con cerca de 120.000 fallecimientos en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Y además, son uno de los principales motivos de ingresos hospitalarios. En este documento solo se habla de recomendaciones, cuyo desarrollo queda en manos de cada comunidad autónoma.

El objetivo principal es mejorar la salud cardiovascular de la población intentando “facilitar la adopción de estilos de vida y entornos saludables y sostenibles”. Este documento del Sistema Nacional de Salud se organiza en cuatro grandes grupos de patologías, que buscan disminuir la altísima incidencia de enfermedades coronarias en nuestro país.

En él, encontramos muchas medidas y propuestas, como potenciar la clase de Educación Física en los centros educativos, o promover una dieta mediterránea. Y el objeto de la discordia: que los restaurantes estén obligados a poner agua del grifo gratis, y esa recomendación de que el alcohol se excluya de los menús, una recomendación que ha sido eliminada. Para conocer más sobre este plan y la opinión de los médicos a este respecto, en ‘Herrera en COPE’ hablamos con el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Julián Pérez-Villacastín, que asegura que esta estrategia es “un plan tremendamente ambicioso y, desde nuestro punto de vista del de los médicos, es un plan fantástico porque ya no solo se trata de que es verdad que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, sino que son también la primera causa de ingresos hospitalarios, afectan a 1 de cada 10 españoles.

El sufrimiento que producen, el deterioro en la calidad de vida es tremendo”. Por eso, el doctor aplaude esta iniciativa “que tiene que estar toda España a favor de ella” subrayando que “no se puede trivializar en relación a la copa de vino, porque cuando uno observa nuestra sociedad y nos damos cuenta de que hay tantas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud, pues realmente una iniciativa como esta hay que apoyarla, sin duda”. Está claro que el alcohol es uno de los factores de riesgo para nuestra salud, pero como apunta el doctor “no podemos olvidar el resto de factores de riesgo para nuestra salud. Miramos a nuestro alrededor y casi la mitad de las personas tienen sobrepreso, casi 1 de cada 5 niños tiene sobrepeso”. Sobre el alcohol destaca Julián que “hay estudios que nos dicen que es un problema de salud por el exceso, es decir, hay mucho exceso de alcohol”.

Aunque, concreta “se está hablando de una copa de vino al día ¿quién puede estar en contra de una copa de vino al día? El médico le puede recomendar a una persona que tiene su corazón ya muy dañado que incluso pequeñas dosis de alcohol pueda ser contraproducente. Ahora, si usted me dice que es una persona que se cuida, no fuma, hace ejercicio… y me pregunta que si se puede tomar una copa de vino con la comida, le digo que por supuesto, y con la cena. Porque no hay estudios que nos digan, desde el punto de vista científico, que una copa de vino al día es mala para todo el mundo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Es verdad que hay muchos estudios que nos indican que el exceso de alcohol es malo, pero ¿cuánto es el exceso, el límite? Pues mire usted, eso depende de cada individuo, las mujeres por ejemplo metabolizan peor el alcohol”, explica el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Por otro lado, subraya el doctor que “uno tiene que ser su propio médico, si uno no se cuida a sí mismo ¿quién le va a cuidar?” y defiende que “tenemos que transmitir mensajes educativos para las personas de lo que es bueno o malo para la salud”. Por eso aconseja Julián “invertir en prevención”.