Gamarra sobre la posible ruptura de Rioja: "El PSOE no ha decidido su sentido del voto y el silencio alienta"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, señala que el PNV mantiene sus aspiraciones "porque el PSOE todavía no ha decidido su voto. Su silencio es lo que les alienta". "¿Por qué callan?", se pregunta Gamarra y reitera que "desde el PP volvemos a instar al PSOE a sumarse con nosotros a votar no, decirlo y zanjar esta situación que tanto daño hace".

El PP de La Rioja ha reiterado este jueves su llamamiento a la presidenta del Gobierno riojano, la socialista Concha Andreu, a que anuncie el voto del PSOE a la propuesta del PNV para reformar la normativa de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de ámbito territorial supraautonómico.

Pedro Sanz sobre la intención del PNV: "El que no quiera estar en la DOC Rioja, que se vaya" El expresidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz pide valentía al PSOE ante la propuesta del PNV que pretende romper la "unidad" de la Denominación de Origen Calificada Rioja 25 nov 2021 - 11:51

En este sentido se ha pronunciado su presidente, José Ignacio Ceniceros, en declaraciones a los periodistas, tras conocerse que Andreu ha convocado una cumbre social el próximo día 29, en la Bodega Institucional de La Grajera, para pedir un pronunciamiento de unidad sobre la DOCa Rioja, en la víspera del debate de esta proposición de ley.

La iniciativa legislativa impulsada por el PNV, cuya toma en consideración analiza el Congreso de los Diputados el próximo día 30, afecta a la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, a la que pertenecen las comunidades riojana, vasca y navarra.

Ceniceros ha recordado que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por La Rioja, Cuca Gamarra, ya anunció el pasado día 22 el voto en contra del PP a esta proposición de ley, que plantea modificar las competencias y la composición de las denominaciones de origen suprautonómicas.

Además, "el PP lo tiene muy claro desde hace más de un año que se presentó en el Congreso esta proposición de Ley", ha añadido su presidente. En La Rioja, ha proseguido, "estamos pendientes de esa reunión anunciada por Andreu", a la que el PP reitera su petición de que antes de ello diga cuál es la posición que tiene el PSOE, que "es lo que todos los riojanos y el sector de La Rioja quiere saber".

"En La Rioja lo tenemos claro, pero todavía no sabemos la postura del PSOE", ha proseguido Ceniceros, quien también ha dicho que, aunque el PP de La Rioja no ha recibido hasta la actualidad esa invitación, como partido. estará en esa reunión en defensa de los intereses del sector. Ceniceros ha subrayado, además, que espera "poco de esa cumbre porque La Rioja y todo el sector se ha manifestado sobre esa unidad del Rioja" y entiende que lo que busca es "una foto". "Lo que hay que hacer es tener las cosas claras y en este sentido parece que el PSOE todavía no lo tiene muy claro", ha concluido Ceniceros.