Ruiz Lasanta censura la política urbanística de Hermoso de Mendoza

Antonio Ruiz Lasanta, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño y responsable de los asuntos de Urbanismo dentro del Grupo Municipal, ha compartido este mediodía con los oyentes la preocupación que existe en su partido con respecto a diferentes actuaciones emprendidas por el equipo municipal de Gobierno del socialista Pablo Hermoso de Mendoza.

En concreto se ha referido a tres: las obras del cruce de Vara de Rey con Duques de Nájera, la pasarela de Los Lirios y la calle Guardia Civil.

Sobre la primera, actualmente paralizada, Ruiz Lasanta ha dicho que “es una muestra más de la improvisación del equipo de Gobierno. Es una obra que se estaba ejecutando con normalidad pero que, de la noche a la mañana, se anuncia sin diálogo ni consenso que se cambia el rumbo de esa actuación para iniciar una serie de trámites con la sociedad del ferrocarril que se van a dilatar en el tiempo y que nadie sabe muy bien qué es lo que terminará sucediendo. Pero lo cierto es que la obra lleva cuatro meses paralizada y el deterioro de la zona empieza a ser importante”, ha explicado el edil.

Sobre la construcción de una pasarela peatonal en el barrio de Los Lirios, el concejal popular indica que “estamos ante otro ejemplo del ánimo de deshacer del equipo de Gobierno, que no propone, que no construye y que se limita a paralizar y deshacer los avances de la legislatura anterior. En este caso, era una pasarela de consenso pero que ahora se ha anunciado una voluntad muy clara, y contraria a la de los vecinos, de no llevarla a efecto a pesar de que la solución definitiva de la zona pasa por resolver esa conectividad de Los Lirios y el barrio de Varea con el centro de la ciudad”.

Y sobre el cambio de sentido del tráfico en la calle Guardia Civil, Ruiz Lasanta reconoce haber recibido muchas quejas de comerciantes y vecinos “porque han pasado ya casi dos meses de esos cambios pero a día de hoy seguimos sin entender que los peatones hayan ganado algún espacio. Creemos que hay que distribuir de otra manera el espacio público pero no entendemos que la forma de actuar del equipo de Gobierno contribuya a esa nueva redistribución de los espacios más equitativa entre vehículos y peatones”.