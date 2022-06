El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha mostrado este último martes de junio su "absoluta indignación" en COPE Rioja, por las políticas del Gobierno regional en materia de lucha contra la despoblación del medio rural.









El también portavoz de la formación regionalista en el Ayuntamiento de Logroño ha sido especialmente crítico con la presidenta. "Una vez más, lo que hace la señora Andreu es abandonar al Camero Viejo, abandonar a nuestros pueblos, pero luego sí que se hará buenas fotos presentando planes que no tienen ningún sentido si no se apoyan con políticas concretas. Estoy absolutamente indignado -ha añadido- porque es un no tras otro a todas las propuestas que hace el PR en este sentido. Sin embargo, hace unos días, escuchábamos como era capaz de anunciar un montón de medidas que tenían que ver con la educación, que no sabemos si será capaz de poner en marcha, pero ni una de ellas eficaz para la educación en el medio rural".

Antoñanzas ha lamentado la "falta de inversiones y las nulas alternativas que el Gobierno de La Rioja ofrece para adaptar los edificios ofrecidos al ejecutivo y poder poner en marcha la unidad infantil 0-3 años en el Camero Viejo".

En declaraciones a COPE Rioja, el presidente de la formación regionalista dice no entender que “los informes del ejecutivo de Concha Andreu solo pongan pegas y no ofrezcan ni un solo proyecto de inversión en la zona”. A su juicio, “la negativa y la falta de alternativas del Gobierno para poner en marcha el primer ciclo de infantil provocará que varias familias se tengan que ir de nuestros pueblos”.

En ese sentido, Antoñanzas ha recordado que “en el Debate del Estado de La Región, Concha Andreu anunció varias inversiones en educación infantil en varios municipios, pero ha olvidado por completo al Camero Viejo, algo que es para preocuparse y demuestra que la despoblación parece importar muy poco a este gobierno”.

Pilar Cristóbal y Martín Íñiguez, del Partido Riojano.





Por su parte, los representantes del Partido Riojano en el Camero Viejo, Pilar Cristóbal, alcaldesa de San Román de Cameros, y Martín Iñiguez, representante en la Federación Riojana de Municipios y teniente de alcalde en Laguna de Cameros, lamentan que el Gobierno de La Rioja haya negado la escuela infantil de primer ciclo de 0-3 años al Camero Viejo, tras haber ofrecido desde el Ayuntamiento edificios en dos localidades, San Román y Jalón de Cameros, para poner en marcha este servicio educativo, con el fin de beneficiar a varias familias y asentar población joven.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según los datos de los regionalistas, el ejecutivo de Concha Andreu ha emitido sendos informes negativos para impedir una nueva unidad de 0-3 años de primer ciclo de infantil en el Camero Viejo y ha sido incapaz de ofrecer alternativas o inversiones para adaptar estos edificios a las necesidades del Decreto por el que se regula la organización del primer ciclo de educación infantil.

La formación regionalista en el Camero Viejo ha explicado que lleva tiempo luchando para conseguir esta nueva unidad educativa de primer ciclo de educación infantil y se están encontrado con todo tipo de dificultades, lo que tendrá consecuencias muy serias para varias familias de la zona que se verán obligadas a llevar a sus hijos a Logroño u otras localidades, lo que supondrá un obstáculo para asentar población joven en los pueblos del Camero Viejo.