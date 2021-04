Antoñanzas (PR): "Los riojanos recibiremos un 31% menos en ayudas a pymes y autónomos que la media española"

El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha lamentado que los riojanos "vamos a recibir un 31 por ciento menos en ayudas para pymes y autónomos que la media española". Ha sido en una comparecencia de prensa en la que ha analizado el reparto de las ayudas estatales para apoyar a los sectores empresariales más afectados por la pandemia.

"Una distribución que claramente perjudica a La Rioja ya que vamos a recibir un 31 por ciento menos que la media española. Equiparándonos a la media del resto de territorios, Pedro Sánchez nos debe 15 millones. Una cantidad que Concha Andreu debería reclamar, pelear por nuestros intereses, algo que evidentemente no está haciendo. Como siempre, son las autonomías más grandes, con más peso poblacional y por tanto político, como Andalucía, las que se siguen llevando la mejor parte mientras nosotros volvemos a quedar por detrás", ha indicado Antoñanzas.

Las cuentas hechas públicas por el presidente de los regionalistas parten de los 7.000 millones que el Gobierno de España ha consignado para todo el país, divididos por el total de españoles (47,3 millones de habitantes). De ahí surge el dato de los 147,90 euros por cada español; mientras que los 32,5 millones concedidos a La Rioja suponen para cada uno de los 319.914 riojanos solo 101,60 euros. Esta diferencia de 46,30 euros entre un riojano y la media del país arroja 14.812.018 euros que Antoñanzas insta a la presidenta del Gobierno de La Rioja a reclamar frente al Gobierno central.

Antoñanzas denuncia que las ayudas nacionales vuelven a castigar a La Rioja con un 31% menos que al resto de España y que dejan fuera sectores muy castigados como las peluquerías.

Además, la inclusión de otros como el mueble, las bodegas o el calzado; no aumenta las partidas.

Según su opinión, "Andreu debe dejar de presumir por haber incluido más sectores y ponerse a trabajar en serio por defender a su tierra. Tuvo que moverse por la fuerte presión política y social, porque no entendíamos que se dejaran fuera a las bodegas, el calzado o el mueble, tan importantes para la economía de La Rioja y la presidenta aplaudiera el proyecto. La obligamos a reclamar que se tuviera en cuenta a estos sectores pero, finalmente, no ha conseguido ni un euro más. Lo mismo para repartir entre más, esa ha sido su gestión. Andreu solo nos ofrece que nuevamente estemos a la cola del país en el reparto de los fondos y eso la verdad es que no es para colgarse ninguna medalla".

Antoñanzas ha lamentado, asimismo, el "abandono expreso" que la presidenta ha manifestado respecto a pymes y autónomos del sector de las peluquerías y la imagen personal, "uno de los más afectados por la pandemia aunque las palabras de Andreu, bastante desconsideradas en mi opinión, expresen lo contrario".

La semana pasada el Pleno del Ayuntamiento debatió una moción presentada por el PR+ en la que intervino la presidenta de la Asociación del Sector de la Imagen Personal de La Rioja. Vanesa González expuso la situación que están padeciendo, con numerosos ceses de actividad, restricciones y grandes inversiones en adaptaciones de locales con un volumen de negocio que ha disminuido un 40 por ciento, siendo además un sector que soporta fundamentalmente empleo femenino.

"Todos los grupos estuvimos de acuerdo y la moción quedó aprobada por unanimidad. Pero la presidenta Andreu decide excluir expresamente a las peluquerías por considerar que no es de los sectores que más han padecido por el covid", ha expresado el líder regionalista.

A juicio de Antoñanzas, "no compartimos ese criterio pero aún más grave nos parece que el PSOE en el Ayuntamiento tampoco parecía compartirlo. Es la incoherencia que estamos viendo continuamente, Hermoso apoya algo y Andreu lo contrario. No puede ser que las guerras internas de los socialistas las paguen los ciudadanos".

Sobre el sector de las empresas auxiliares del motor que fue incluido en la moción regionalista por una enmienda del PSOE y también por otra del PP. "Hermoso pide expresamente que se las considere muy afectadas por la pandemia y, por tanto, susceptibles de ser destinatarias de ayudas. Todos estamos a favor y lo aprobamos por unanimidad. Pero llega la presidenta, también socialista, y dice que no, que a ella no le parecen prioritarias y las deja fuera. Es un sinsentido. Hoy las desavenencias del PSOE las pagan las empresas de peluquería y del motor pero es un continuo conflicto que repercute en la buena marcha de nuestra ciudad y de nuestra región", ha concluido el presidente del Partido Riojano.