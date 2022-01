Antoñanzas: "Hay una estrategia global desde el PSOE para tensionar las relaciones con el Partido Riojano"

El Partido Riojano (PR) se muestra "sorprendido" por la decisión unilateral del alcalde de Sajazarra, el socialista Juan Miguel García Noceda, de retirar las competencias de Cultura y Turismo al concejal regionalista, Perfecto Uriel, que las llevaba desarrollando desde el inicio de la Legislatura.

Lo ocurrido en Sajazarra no es, según el PR, un acontecimiento aislado, ya que “varios de nuestros concejales en distintos ayuntamientos están sufriendo la falta de apoyo de los socialistas y presiones respecto a proyectos que habían sido consensuados previamente”.

A juicio del presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, “parece existir una estrategia global para tensionar las relaciones en varios municipios en los que establecimos una serie de acuerdos al inicio de la Legislatura. No lo podemos comprender, porque fueron acuerdos de Gobierno y no cuestiones personales. En el Partido Riojano nos hemos comportado como socios leales, dando estabilidad allí donde estábamos comprometidos, siempre por el interés de los vecinos. Ahora bien, no se puede confundir lealtad con sumisión; somos leales pero también reivindicativos y en este sentido no somos socios cómodos, ya que siempre ponemos el interés de los municipios por encima de cualquier otro”.

Antoñanzas ha denunciado, además, la falta de explicaciones del alcalde de Sajazarra, al que se le requirió por las razones de la decisión adoptada y no quiso dar cuenta de ellas, limitándose a alegar que contaba con el apoyo de la dirección regional de su partido.

Desde el Partido Riojano, se considera una decisión “incomprensible”, habida cuenta el buen desempeño de estas funciones por parte de Perfecto Uriel, que ha culminado en la apertura de la esperada Oficina de Turismo, el padsado 2 de enero, y a la estrecha relación establecida con los socialistas, con los que se llegó a importantes acuerdos de Gobierno que afectan a destacados municipios.

El presidente del PR+ ha querido agradecer el trabajo de Uriel por la promoción turística y cultural de Sajazarra, "uno de los municipios que más ha destacado en dinamismo en estos años".