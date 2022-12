El pasado 23 de diciembre hizo balance del año 2022 el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y este día 28 del último mes del año ha sido el turno para el concejal regionalista, presidente también del PR y socio del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital riojana, Rubén Antoñanzas.

Tras definirse como "el socio incómodo" del equipo municipal de Gobierno, Antoñanzas ha reprochado al primer edil "que todavía no haya sido capaz de abrir y poner en marcha el Centro de la Cultura del Rioja, que debe ser un referente del enoturismo en la capital riojana, o que no preste la atención debida a los barrios de Logroño, donde hay algunos que todavía no tienen ni aceras", ha criticado el concejal regionalista.

"Logroño es mucho más que movilidad", ha subrayado Antoñanzas en COPE Rioja. "Y Pablo Hermoso de Mendoza parece mucho más el alcalde del centro de la ciudad que el de todo Logroño", ha añadido el edil.

Sobre el grado de cumplimiento de los compromisos electorales que Partido Socialista y Partido Riojano alcanzaron en junio de 2019 para posibilitar la gobernabilidad en la capital riojana, junto a los representantes de Unidas-Podemos, Antoñanzas no ha querido ofrecer un porcentaje concreto. Pero sí que ha criticado que "hay compromisos tan importantes sin cumplir como el propipo Centro de la Cultura del Rioja, la construcción de sendos colegios en los barrios de Campillo o Los Lirios o la dotación de servicios a otras zonas de la ciudad", ha señalado el presidente del Partido Riojano quien, por contra, sí que ha aplaudido su gestión en materia de deportes, "donde el Partido Riojano ha sabido demostrar su buena capacidad de gestión".