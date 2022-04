Romero descarta dimitir como consejera del Gobierno de La Rioja tras ser expulsada de Podemos

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja, Raquel Romero, ha rechazado este jueves dimitir, tras ser expulsada de Podemos, y ha recalcado que, por ella, "no se va a romper el primer gobierno de izquierdas en un cuarto de siglo en esta región, aunque muchos lo desean".

Romero ha intervenido en el pleno del Parlamento riojano para responder al portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Pablo Baena, quien le ha preguntado si tiene la intención de dimitir, tras haberse convertido en una "tránsfuga", según la definición del Pacto Antitransfuguismo que suscribieron Unidas Podemos y PSOE.

?? Cs exige a la consejera Romero que si le queda algo de dignidad aproveche su tiempo para dimitir.



?? @pbaenap "Está a la sopa boba, sin pegar ni un palo al agua con sus amiguetes en la consejería; y es un escándalo mayúsculo que Andreu la mantenga en @lariojaorg".#PlenoLRpic.twitter.com/xW26qMx8dp — Cs LaRioja (@CsLaRioja) April 21, 2022

?? Entregamos a Andreu y Romero el documento Pacto Antitransfuguismo que firmaron sus formaciones.



??'Tránsfuga: representante que traicionando al partido que le presentó lo abandone o sea expulsado'.



?? @pbaenap "Concluyendo; la Sra. Romero es una tránsfuga de manual" #PlenoLRpic.twitter.com/RbecdK5Sb1 — Cs LaRioja (@CsLaRioja) April 21, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Yo me dedico a trabajar por mejorar la vida de los riojanos y las riojanas. No pienso alimentar polémicas. Por encima de todo y de los intereses partidistas está el interés general. Por encima de las siglas de un partido, está La Rioja", ha subrayado la consejera. Ha insistido en que ella no va a darles "el placer" de que el primer gobierno de izquierdas en tanto tiempo "se rompa por las presiones de unos y de otros".