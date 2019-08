Romero consultará a las bases de Podemos un acuerdo de Gobierno con el PSOE

La diputada de Podemos en La Rioja, Raquel Romero, ha afirmado este martes que consultará a los inscritos de su partido un posible acuerdo de Gobierno regional con el PSOE, con el que la formación morada negocia desde ayer la investidura como presidenta de la socialista Concha Andreu.

Los representantes del PSOE y de Podemos se han reunido en el Parlamento de La Rioja durante dos horas, tras lo que han hecho un receso.

En ese momento, Romero, en respuesta a los periodistas sobre si someterá a consulta a las bases de su partido un posible acuerdo con los socialistas para apoyar a Andreu, ha respondido que "claro".

A la vuelta de ese descanso de la reunión, Andreu ha reconocido que aún les quedan asuntos que negociar, por lo que se prevé que continúen por la tarde con las conversaciones, sobre cuyo contenido ambas partes mantienen un absoluto hermetismo y total discreción.

Los representantes de ambos partidos han acordado no informar sobre sus negociaciones hasta que no finalicen y haya acuerdo o no, después de haber fracasado en las conversaciones celebradas el pasado mes de julio en la primera investidura fallida de la candidata socialista.

En las votaciones celebradas el pasado en el Parlamento riojano, los pasados 16 y 18 de julio, Romero votó en contra de la candidatura de Andreu a la Presidencia del Gobierno regional, quien sí logró el apoyo de la diputada de IU, Henar Moreno, tras suscribir con el PSOE un acuerdo programático.

En la investidura de julio, también rechazaron la candidatura de Andreu los 12 diputados del PP y los 4 de Ciudadanos; así como Romero, cuya exigencia de que Podemos formara parte del futuro Consejo de Gobierno de La Rioja al más alto nivel no fue aceptada por el PSOE, que le ofreció tres cargos intermedios, pero no de titularidad de consejerías.

Al llegar esta mañana a la reunión, el secretario general del PSOE de La Rioja y uno de los negociadores, Francisco Ocón, ha respondido con un "sí" a la pregunta de los periodistas sobre si se ha avanzado desde que ayer se reanudaran las conversaciones con Podemos; y ha insistido en que "van para días" estas reuniones.

Los representantes del PSOE y Podemos tienen de plazo hasta el próximo 16 de septiembre para alcanzar un acuerdo y formar Gobierno y, si no lo hacen, se disolverá la Cámara autonómica y se convocarán elecciones regionales.

La Rioja es la única comunidad autónoma en la que aún no hay un acuerdo de Gobierno, ya que la Asamblea de Madrid acoge este martes el pleno de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, quien, salvo sorpresa, será investida el miércoles presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos de Ciudadanos, su socio de Gobierno de coalición, y Vox.