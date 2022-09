El comienzo del nuevo curso político ha sido objeto de análisis en el tramo final de Mediodía COPE Rioja, protagonizado por Rocío Fernández, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, para quien es fundamental "ser realistas, tanto desde el gobierno como desde la oposición, con el momento que nos está tocando vivir".

En su opinión, y a propósito de este tramo final de la legislatura, "afrontamos un tiempo de crisis y es necesario trabajar con los pies en la tierra para poder poner en práctica políticasque favorezcan a las familias".

En lo que a la estrategia de su formación política se refiere para estos próximos meses, la edil naranja se ha mostrado sorprendida por el hecho de que el alcalde, al anunciar su voluntad de presentarse a una reelección, "solo haya hecho referencia a un proyecto urbanístico y no a la situación en la que estamos inmersos y que, según todos los indicadores, no espera este próximo invierno. Por eso -ha añadido- las ayudas de emergencia social no deben esperar a abrirse a un abanico de familias que se pueden beneficiar de ellas. Y también sería conveniente aplicar medidas de ahorro energético a nivel local o nuevas ayudas para el transporte público".

Sobre la deriva nacional de su partido, Fernández ha concluido señalando que "es complicado, pero en lo que queda de legislaura seguiremos tratando de favorecer a la ciudad mediante propuestas, más allá de cuáles sean los resultados electorales. Lo que vendrá, no lo sé -ha reconocido- pero lo que tenemos que hacer en este momento es sacar adelante esa confianza de todos aquellos que nos dieron su apoyo en las urnas. Es cierto que las encuestas no son buenas pero igualmente nuestro trabajo no tiene que cesar de aquí a final de legislatura".