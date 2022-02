En el tramo final del programa de este viernes, 4 de febrero, hemos abordado la crónica política municipal de Logroño en compañía de Rocío Fernández, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital riojana. Con ella hemos hablado de la reciente celebración del 'V Centenario del Sitio' de la ciudad, al que hace no muchos días, el alcalde se refirió citando el centenar de actividades culturales, de investigación y ocio que se habían organizado en Logroño entre abril y diciembre de 2021 para celebrarlo con el fin de, como dijo Pablo Hermoso de Mendoza, divulgar su historia y profundizar en el asedio del ejército francés.





¿Cuál es el balance que hace Ciudadanos de todo ese programa? Según Rocío Fernández, "resulta curioso que el balance del alcalde fuera tan satisfactorio y positivo cuando no fue capaz de ofrecer las cifras económicas para llegar a esa conclusión tan optimista", ha dicho la edil.

Es indudable que la visita de SM el Rey dio mucho relumbrón al V Centenario y supuso un broche de lujo a toda la programación. Ahora bien, ¿echó de menos Ciudadanos alguna otra cita especial para haber celebrado tan magno acontecimiento?, le hemos preguntado. Y su respuesta: "Ha faltado promoción y previsión del evento y no hemos sido capaces de hacerlo trascender a otras ciudades para tener esa capacidad de atraer. Bien porque no se ha programado con la suficiente fuerza, o bien porque no se ha trasladado como han hecho otras ciudades como por ejemplo Burgos, que también celebró un importante aniversario de su catedral y allí sí fueron capaces de ofrecer datos y cifras sobre su importante repercusión".

Ayer jueves hablamos con la concejal de Turismo, Esmeralda Campos, sobre los datos turísticos de la ciudad en 2021, y nos dijo que el año pasado había comenzado la recuperación turística de la ciudad. Y este viernes hemos empezado el programa con la responsable de enoturismo de Franco-españolas, que confía en que el enoturismo crezca este año alrededor del 40%. ¿Creen en Ciudadanos que el equipo de Gobierno está aplicando las políticas correctas en materia de turismo para la recuperación del sector, o consideran que se pueden hacer las cosas de otra manera? Y su contestación ha sido clara: “Tenemos la fuerza de las bodegas de Logroño, que es indiscutible, y somos una potencia mundial en este ámbito. Lo que hay que hacer es promocionarlo correctamente y tener esa promoción. Pero yo creo que el Ayuntamiento se ha quedado corto en la promoción del V Centenario del Sitio de Logroño", ha concluido.