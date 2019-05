Riojaparty 2019 incidirá en la industria del videojuego y las últimas novedades tecnológicas. El polideportivo del IES Ciudad de Haro acogerá esta nueva edición los días 14, 15 y 16 de junio.

Charlas y talleres de Riojaparty 2019:

En el programa de Riojaparty 2019 se incluyen concursos y distintas charlas y talleres sobre videojuegos, programación, servidores web e internet seguro:

Taller sobre videojuegos . Fernando Ruiz Calderón, desarrollador de videojuegos con más de 18 años de experiencia en la industria de los videojuegos y con una amplia experiencia en la mayoría de campos de desarrollo de juegos. Industria del videojuego 57 millones de euros durante 2009 y más de 90000 millones en 2018, de los cuales 1530 millones facturados en España.

Que no me entere yo que SQLite pasa hambre : Raúl Pérez López, trabaja en IR Soluciones y es un apasionado de la programación y los videojuegos.

De 0 a 100 con Machile Learning y BigData en Google Cloud : Javier López Martínez, trabaja en BBVA y es un apasionado de la tecnología, Google Developer Expert en Cloud, TechLead en BBVA Next Technologies y GDG Burgos Organizer Lead.

Despliegue de Infraestructura en GCP : Daniel Asiain Font, trabaja en Sopra Steria y es un ingeniero Informatico amante de las Lan partys, que ha programado durante 4 años y ahora está en el mundo del Cloud que ha venido a revolucionarlo todo.

Ampache… for the love of music Este último, correrá a cargo de Jesús Jiménez Antoñanzas. Ampache es un administrador de archivos y servidor de streaming multimedia libre, que funciona sobre un servidor web.

I nternet seguro en familia . Rubén GA. La Dirección General de Agenda Digital con su programa Escuela Digital de Padres (#EscuelaDigitalPadres #RiojaDigital) se traslada al IES Ciudad de Haro y en particular a Riojaparty. Se enseñará ciberseguridad de forma práctica, con vocabulario específico, se darán pautas para prevenir las adicciones y otros riesgos mediante la mediación parental.

Concursos:

Masterchef PC . 10 concursantes tendrán que ensamblar un PC Intel i7 de 6 cores, con 8GB de RAM DDR4 y SSD. Y el ganador se lo lleva a casa de premio.

Lanzamiento de disco duro . Equipados como técnicos de reparaciones, los concursantes mostrarán su capacidad para lanzar un disco duro tan lejos como les sea posible.

Mario kart marcha atrás . Participar en el clásico juego de Nintendo, pero esta vez conduciendo el vehículo marcha atrás.

Competiciones de videojuegos . Leage of legends, Counter-strike, Fortnite...

"Una magnífica oportunidad para que los alumnos de los Ciclos Formativos del IES Ciudad de Haro pongan en práctica los conocimientos sobre Comunicaciones, Informática y Administración de Empresas que adquieren durante su formación", según ha señalado el director general de Educación, Miguel Ángel Fernández.

Riojaparty, un evento creado en 2002, es el único de estas características que se celebra en España organizado por los propios alumnos.