Riojaforum presenta su cuadragésima temporada: Ópera, la danza, acrobacias imposibles y música

Riojaforum presenta su cuadragésima temporada con grandes citas con la ópera, la danza, acrobacias imposibles y mucha música. ‘Otello’ de Verdi, las acrobacias de The Black Blues Brothers, el Conciertazo en familia o el espectáculo inédito de danza ‘Las cuatro Estaciones’ son algunas de las nueve propuestas de Riojaforum para su 40º temporada cuyas entradas salen a la venta el 16 de diciembre.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado la programación del Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum, para su cuadragésima temporada con un total de nueve citas que “acercan a La Rioja grandes espectáculos de éxito internacional y animan el interés cultural de los riojanos por ámbitos como la ópera, las acrobacias, el talento de las grandes promesas de la danza y las composiciones y grupos musicales del más alto nivel”, ha destacado.

Iturriaga ha pasado por los micrófonos de COPE para presentar esta nueva temporada de Riojaforum pero también ha presentado las dos próximas citas del calendario de eventos.

Este viernes 15 de diciembre, disfrutaremos del prodigio de Valvanera Briz Corcuera.

Nacida en Logroño, lleva más de tres décadas de carrera musical con una especial dedicación al Piano Romántico Español.

Realiza sus estudios musicales de Grado Medio en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal, finalizándolos con Mención Honorífica y Premio Extraordinario Fin de Grado. Posteriormente, finaliza el Grado Superior con máximas calificaciones, ampliando su formación en el Conservatorio Franz Liszt de Budapest (Hungría) con renombrados pianistas y pedagogos. Ha ofrecido numerosos conciertos como solista, piano a cuatro manos, así como con formaciones de cámara y con orquesta, recibiendo elogiosas críticas Ilusión es su cuarto trabajo discográfico, fruto de una intensa actividad de investigación y de su inquietud pianística, que compagina con la docencia en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño.

https://riojaforum.com/evento/valvanera-briz-corcuera/a5e4c976-8319-f3c3-5862-d75819cb1d4a

Y el sábado 16 de diciembre, The Swingles llegará a Riojaforum. Ha sido, es y seguirá siendo uno de los grupos vocales más queridos y admirados del mundo.

En la actualidad, está integrado por siete cantantes cuyas voces se combinan y fusionan de forma brillante para ofrecer un programa que repasa casi seis décadas de arte vocal. Con una increíble destreza y musicalidad, este grupo británico reimagina el jazz, la música clásica, el folk y el pop a partir de su siempre creciente repertorio de arreglos, junto a un rico filón de nuevo material original.

En Riojaforum, ofrecerá un programa centrado en el repertorio inicial del grupo que saltó a la fama en la década de los 60 de la mano de Ward Swingle y fue cinco veces ganador de los Premios Grammy.





Desde los arreglos de las fugas de Bach pasando por el endiablado folk búlgaro hasta los grandes éxitos del pop y del jazz.

Entre su variado programa, se escucharán algunas obras como Badinerie o Air on the G String, de J.S. Bach; Christmas Concerto, de Arcangelo Corelli; Bucimiš, canción tradicional de Bulgaria; Nana, de Manuel de Falla o Go Your Own Way, de Fleetwood Mac, entre otras.

https://riojaforum.com/evento/the-swingles/b33518fc-ebfe-f892-dd05-1c781deed68c

Y volviendo a la edición 40, como ya es habitual en cada temporada, como ha introducido Iturriaga, Riojaforum apoya y fomenta el interés por la cultura ofreciendo “una cuidada y variada cartelera con la que acoger numerosas disciplinas artísticas”. Además, ha puntualizado, la programación de Riojaforum también “abarca a todos los públicos, también para los niños para que, de manera lúdica, cultural y educativa, vayan entrando en el mundo de la cultura”.

Cinco citas dentro de abono con un 20% de descuento

Para fomentar el acceso a la cultura, premiar la fidelidad del público y favorecer la asistencia al mayor número de espectáculos posibles, “Riojaforum vuelve a lanzar su programa dentro de abono con cinco propuestas y un descuento del 20% del total del precio de los espectáculos”.

La primera de ellas, abrirá la cuadragésima temporada “con el máximo nivel”, el domingo 18 de febrero, a las 19 horas, con ‘Otello’, una de las tres grandes obras maestras del compositor italiano Giuseppe Verdi. Será la compañía LGAM, integrada por artistas residentes en España, quien suba al escenario de Riojaforum esta ópera que “llegará precedida por una charla previa, a las 18 horas, con el presidente de la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera (ARAO), Eduardo Aísa”, como ha confirmado Iturriaga.

Una de las principales orquestas de instrumentos de época del panorama actual, The King’s Consort, protagonizarán la segunda cita dentro de abono el viernes 1 de marzo, a las 20 horas, en la Sala de Cámara. Más de 100 minutos donde los espectadores podrán disfrutar de un repertorio que abarca desde el siglo XVI hasta el XXI y amplio abanico de compositores como Vivaldi, Händel o Albioni.

Más de medio millón de discos vendidos y numerosos reconocimientos avalan a la soprano Hilary Cronin, Frances Norbury al oboe y el director Robert King.

Además, el presidente del Ateneo Riojano, Jesús Murillo, ofrecerá una charla previa a las 19 horas con entrada gratuita.

Con motivo del décimo aniversario de Rioja Filarmonía y Bambú Ensemble, ambas agrupaciones proponen una celebración conjunta en Riojaforum entorno a la música.

Una fiesta, también dentro de abono, que comenzará a las 20 horas el 9 de marzo con la batalla en el escenario de H.I.F.von Biber, seguida por la Serenata para Cuerdas Op. 20 de Elgar y que culminará con las Canciones y Danzas para Dulcinea del compositor turolenses Antón García Abril que, con el fin de sumergir al oyente en cada uno de sus números, la joven actriz riojana Helena Ezquerro recitará unos textos seleccionados para evidenciar la eterna simbiosis entre música y literatura.

De forma preliminar, el musicólogo y presidente de Rioja Filarmonía, Eduardo Chavarri, ofrecerá una charla previa acompañado por otros miembros de la producción artística.

Uno de los mejores pianistas del mundo, Arcadi Volodos protagonizará la cuarta cita dentro de abono de la próxima temporada de Riojaforum.

El domingo 21 de abril a las 20 horas, su imaginación, color, talento y creatividad se subirán al escenario de la Sala de Cámara para brindar un recital con obras de Schubert o Schumann que estará precedido por la charla del pianista Germán Barrio a las 19 horas.

El Auditorio de Riojaforum es el espacio elegido para albergar, el sábado 1 de junio a las 20 horas, el espectáculo inédito ‘Las cuatro estaciones’ en el que la increíble capacidad creativa del joven coreógrafo ruso Ilya Jivoy combina la técnica clásica con la contemporánea.

La música de Vivaldi con la revisión del compositor alemán Max Ritcher y la selección de los mejores bailarines del Programa de Alto Rendimiento PAR en Danza convergen en esta cita que contará con una charla previa, a las 19 horas, del director de la Casa de la Danza de Logroño, Perfecto Uriel.

Cuatro citas más con la danza, acrobacias y el Conciertazo en familia Ya fuera de abono, el gran programa de Riojaforum esta próxima temporada se completará con cuatro espectáculos más.

Así, el domingo 25 de febrero, a las 12 horas, el Auditorio acogerá la IV Gala BILOBA, Jóvenes Estrellas Españolas para el siglo XXI. Un encuentro en el que “poder disfrutar de la buena técnica, capacidad de trabajo y calidad interpretativa de las muchas jóvenes estrellas españolas de la danza que actualmente brillan fuera de su país”.

Bailarines como Saïd Ramos, David Yudes, Manuel Garrido, Lián Sánchez o Clara Plá rendirán homenaje a los galardonados con la Distinción Biloba promovida por la Casa de la Danza de Logroño que, en su cuarta edición, ha recaído en Roser Muñoz y Joan Roix.

Además, la recaudación de la gala irá destinada a los fondos de la beca Hormigón-Torrado para facilitar a un estudiante el acceso a un programa de formación profesional que le ayude a completar sus estudios en ballet clásico.

El 6 de abril, a las 20 horas, será el turno de uno de los conjuntos vocales más selectos del panorama actual, Die Singphoniker con su concierto ‘Circle of songs’. Más de 100 minutos donde poder escuchar a uno de los pocos conjuntos que cuenta con su propio pianista, pudiendo abarcar un repertorio más amplio que va desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, popular y obras profanas y sacras.

Durante el mes de mayo, Riojaforum ofrecerá dos citas más. La primera, el 11 de mayo con The Black Blues Brothers y su extraordinario repertorio de acrobacias con aros y cuerdas, limbos con fuego y pirámides humanas.

Bajo el amparo estético y musical de los míticos The Blues Brothers y a caballo entre el circo popular y la comedia musical, cinco virtuosos del arte circense harán las delicias de grandes y pequeños.

La temporada se cerrará el domingo 26 de mayo a las 12 horas con El Conciertazo en familia basado en su programa homónimo buscando el mismo objetivo: enseñar al público más joven que la música clásica también es divertida.

Con el maestro Rafael Albiñana y la ayuda de la Orquesta Filarmonia, la incombustible presentadora Eva Diago y los grandes compositores clásicos “animarán al público hasta convertirse en uno más de este espectáculo que combina lo lúdico y también educativo”.

Venta de entradas y abonos 40º temporada de Riojaforum

Riojaforum vuelve a ofrecer sus habituales abonos para cinco de los conciertos de esta temporada con un descuento total del 20% (Opera Otello, The King’s Consort, Rioja Filarmonía y Bambú Ensemble, Arcadi Volodos y el ballet Las cuatro estaciones).

Aquellos que adquieran el abono también obtendrán una entrada gratuita para cualquier otro espectáculo de la programación, otra entrada gratuita para el ciclo ‘Aires de Domingo’ de la sala Gonzalo de Berceo y el envío por correo electrónico del material informativo de los espectáculos.

Será a partir del día 13 de diciembre y hasta el 15 de diciembre cuando los interesados podrán renovar sus abonos de temporada y a partir del 16 de diciembre cuando puedan adquirir nuevos abonos.

El sábado 16 de diciembre, a las 10 horas, se pondrán a la venta las entradas sueltas en la web www.riojaforum.com o en la taquilla de Riojaforum los dos días previos a cada espectáculo, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los días de espectáculo, de 11 a 14 horas y desde las 17 horas hasta el comienzo del mismo.

Además, como ya es habitual, existen otros descuentos en el precio de las entradas como del 10% a grupos o del 50% a estudiantes de conservatorios de La Rioja, grupos de centros de enseñanzas y a los usuarios del Carné Joven.