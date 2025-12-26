La Rioja se vuelca para cumplir los sueños de 160 niños esta Navidad: "Hay pequeños que piden en su carta un regalo para que su hermano sonría"

Unos 160 niños riojanos en situación de vulnerabilidad recibirán estas Navidades el regalo que han pedido en sus cartas gracias a la iniciativa ‘El Árbol de los Sueños’ de CaixaBank. El programa, que celebra su octava edición, busca llevar ilusión a las familias con menos recursos, en un contexto donde se estima que cerca de 73.000 riojanos se encuentran en riesgo de vulnerabilidad, de los cuales 18.000 son menores. Este año, la acción solidaria se ha ampliado para incluir también a personas mayores que se encuentran en situación de soledad.

Un regalo único y personal

El valor diferencial del programa es que cada niño recibe exactamente el regalo que ha solicitado. El proceso comienza en julio, cuando CaixaBank contacta con las entidades sociales colaboradoras. Los educadores ayudan a los niños de entre 4 y 12 años a escribir sus cartas, donde no solo piden un regalo, sino que también explican sus motivos y añaden un dibujo. Según explica Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social de CaixaBank en la Territorial Ebro, el objetivo es "que estos niños puedan recibir un un regalo, que ese regalo sea nuevo, que esté perfectamente envuelto y lo más importante de todo, que sea el regalo que ellos han pedido".

Las cartas son digitalizadas y puestas a disposición de empleados del banco, clientes y empresas colaboradoras, quienes se convierten en ‘pajes’ para hacer realidad estos deseos. Una vez comprado el regalo, lo depositan en las oficinas de la entidad, que junto a las organizaciones sociales, se encargan de la logística para que lleguen a sus destinatarios. La iniciativa ha crecido hasta gestionar más de 35.000 cartas a nivel nacional este año, demostrando la gran generosidad de la sociedad.

Hay niños incluso que no piden para ellos, piden un regalo para que sonría su hermana pequeña" Jorge García Cabanes Responsable Acción Social de Caixabank Territorial Ebro

La emoción detrás de cada carta

Las cartas a menudo reflejan situaciones familiares complejas y conmovedoras. García Cabanes confiesa que "cuando revisas esas cartas y y las lees, la verdad que no te queda más más remedio que emocionarte". En ellas, se encuentran peticiones que van más allá de lo material. "Hay niños incluso que no piden para ellos, que piden, pues, para que sonría su hermana pequeña o o para o para tener un juguete que poder compartir con sus papás porque nunca están en casa", relata el responsable de Acción Social. Esta realidad subraya la importancia de un gesto que va más allá del propio regalo.

Para llevar a cabo la iniciativa en La Rioja, CaixaBank cuenta con la colaboración de 3 entidades sociales y 2 empresas. Una de las organizaciones clave es Ymca Rioja, que trabaja durante todo el año ofreciendo apoyo escolar y en el ocio a niños en situación vulnerable. Su labor es fundamental para "salir de de ese círculo de la pobreza", según García Cabanes, quien destaca el papel crucial de las entidades que "conocen la realidad del terreno".

Ser capaces de de poder iluminar una sonrisa de de estos niños, pues la verdad es que es altamente gratificante" Jorge García Cabanes Responsable Acción Social de Caixabank Territorial Ebro

00:00 Volumen Descargar Jorge Ruiz, director de Ymca La Rioja, explica en COPE en qué consiste su trabajo junto a las familias desfavorecidas Ymca La Rioja hace posible que los regalos lleguen a los más pequeños

Este esfuerzo se enmarca en un contexto preocupante, como refleja el reciente informe FOESA, que sitúa a España entre los cinco países de Europa con mayor índice de pobreza. Los datos son especialmente alarmantes en la pobreza infantil, con casi uno de cada tres niños en riesgo de exclusión. Por ello, el trabajo de entidades como Inca Rioja, que facilitan formación, emprendimiento y certificados de profesionalidad, es imprescindible para que los padres tengan un trabajo digno y los niños puedan sonreír durante todo el año.