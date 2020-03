En La Rioja el transporte interurbano y urbano modifica frecuencias para proteger salud y contener coronavirus

Se modifican los horarios y se reduce las frecuencias del transporte interurbano. Se garantizan los servicios básicos de movilidad y el acceso de los ciudadanos a sus puestos de trabajo. Para ello, se mantiene el transporte a todos los municipios pero se modifican horarios y se reduce la frecuencia en las cabeceras de comarca prestando servicio en horario de mañana, mediodía y tarde. Por otra parte, el transporte rural seguirá conectando a los pueblos con las cabeceras de comarca en los horarios y rutas habituales.

El objetivo es proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión del coronavirus y a reforzar el sistema de salud pública.

HORARIOS

VLR-101: LOGROÑO - LAGUNA DE CAMEROS: Logroza SL: ANULADA

VLR-102: LOGROÑO - ROBRES DEL CASTILLO: Autobuses Jiménez SL

7:50 ROBRES-LOGROÑO

13:30 LOGROÑO-ROBRES

VLR-104: LOGROÑO - LA VILLA DE OCÓN: Autobuses Jiménez SL

7:10 LAS RUEDAS-LOGROÑO

13:30 LOGROÑO-LAS RUEDA

VLR-105: NÁJERA - HARO: José Alberto Lallana Tobalina

09:30 HARO-NÁJERA

10:15 NÁJERA-HARO

13:15 HARO-NÁJERA

14:00 NÁJERA-HARO

VLR-106: SAN MILLÁN DE YÉCORA - HARO: José Alberto Lallana Tobalina

07:30 SAN MILLÁN DE YECORA-HARO

11:45 HARO- SAN MILLÁN DE YECORA

VLR-107: LOGROÑO - RINCÓN DE SOTO: Autobuses Jiménez SL

6:50 ALFARO-RINCON-ALDEA-CALAHORRA-LOGROÑO

13:00 LOGOÑO-CALAHORRA-RINCON

8:45 CALAHORRA-LOGROÑO

10:15 LOGROÑO-CALAHORRA

15:00 CALAHORRA-LOGROÑO

18:15 LOGROÑO-CALAHORRA

8:15 ENCISO-ARNEDO-LOGROÑO

13:00 LOGROÑO-ARNEDO-ENCISO

VLR-108: LOGROÑO - ESTOLLO: Logroza SL

8:45 ESTOLLO-LOGROÑO

13:00 LOGROÑO-ESTOLLO

VLR-109: LOGROÑO - NÁJERA: Riojana de Autocares SL (Riojacar)

06:45 LOGROÑO-VALGAÑÓN

07:45 VALGAÑÓN-LOGROÑO

13:00 LOGROÑO- VALGAÑÓN

14:30 VALGAÑÓN-LOGROÑO

09:00 LOGROÑO - VENTOSA-LOGROÑO

13:00 LOGROÑO - VENTOSA-LOGROÑO

08:30 CASTROVIEJO-NÁJERA

14:30 NÁJERA-CASTROVIEJO Combinación desde Logroño 14:00 Logroño - Anguiano

14:45 CASTROVIEJO-NÁJERA

08:30 LOGROÑO-NÁJERA-LOGROÑO

20:00 LOGROÑO-NÁJERA-LOGROÑO

VLR-110: LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA: Riojana de Autocares SL (Riojacar)

09:45 LOGROÑO-CANALES DE LA SIERRA

11:45 CANALES DE LA SIERRA -LOGROÑO

VLR-111: HARO - BELORADO: La Unión Alavesa SL

8:45 BELORADO-HARO

16:30 HARO-BELORADO

7:15 CEREZO-HARO

14:20 HARO-CEREZO

VLR-112: CORNAGO - ALFARO: Automóviles del Río Alhama SA (Arasa)

06:40 CORNAGO-ALFARO

11:35 ALFARO- CORNAGO VLR-113: LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO: Arribas SA

8:10 MIRANDA-LOGROÑO

10:15 LOGROÑO-MIRANDA

19:00 LOGROÑO-MIRANDA

20:00 MIRANDA-LOGROÑO

VLR-114: AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - ARNEDO: Autobuses Jiménez SL

6:15 AGUILAR- 7:15 ARNEDO-LOGROÑO

10:15 LOGROÑO-ARNEDO-AGUILAR

13:30 AGUILAR-ARNEDO-LOGROÑO

18:15 LOGROÑO-ARNEDO-AGUILAR

VLR-115: LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS: Logroza SL

6:45 MONTENEGRO-LOGROÑO

15:15 LOGROÑO-MONTENEGRO

9:00 LOGROÑO-VIGUERA

9:40 VIGUERA-LOGROÑO

13:00 LOGROÑO-VIGUERA

13:40 VIGUERA-LOGROÑO

LOGROÑO

En Logroño cambian las frecuencias de los autobuses urbanos y el servicio es gratuito. desde el lunes, 16 de marzo y, previsiblemente, hasta el 25 de marzo. Las frecuencias de los autobuses urbanos serán las correspondientes a los días festivos, es decir, todas las líneas tendrán una frecuencia de 30 minutos. El servicio comenzará a las 07,00 horas de la mañana y terminará a las 22,30 horas. Eso sí, habrá dos excepciones, la línea 11 (centro-hospital) y línea 7 (Arco-Polígono Cantabria) que mantendrán el horario habitual. Los usuarios deberán acceder por la puerta de atrás y no tendrán contacto con el conductor del vehículo, se sentarán guardando la seguridad de distancia y no habrá que pagar billete.