Cs La Rioja siembra la duda sobre una supuesta "vacunación irregular que afectaría a algún servidor público"

La consejera de Salud, Sara Alba, ha comparecido en la comisión institucional, de desarrollo estatutario y de régimen de la administración pública del Parlamento regional para informar sobre la situación de la pandemia de la covid-19 en La Rioja y las últimas medidas adoptadas por el Gobierno riojano.

Durante su intervención, Pablo Baena, portavoz parlamentario de Ciudadanos, ha preguntado a la consejera por una supuesta "vacunación irregular que podría estar vinculada a algún servidor público o a algún allegado".

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha avanzado este viernes que en los próximos días se completará la inmunización frente a la covid-19 de las más de 6.700 personas incluidas los dos primeros grupos de la estrategia de vacunación, por su mayor exposición a la enfermedad.

Alba ha comparecido en la comisión institucional, de desarrollo estatutario y de régimen de la administración pública del Parlamento regional para informar sobre la "preocupante evolución" de la pandemia de la covid-19 en La Rioja y las últimas medidas adoptadas por el Gobierno riojano.

En su intervención, ha recordado que se están acabando de inocular las segundas dosis a los riojanos incluidos en el grupo 1 (residentes y trabajadores de residencias de mayores y centros de atención a personas con discapacidad) y el grupo 2 (profesionales sanitarios de primera línea en la lucha contra la covid-19).

En paralelo, se desarrolla el proceso de las vacunaciones del grupo 3 (resto del personal sanitario y sociosanitario), que concluirá en el primer trimestre del año, y se prevé iniciar "cuanto antes" el suministro de la primera dosis del grupo 4 (grandes dependientes no institucionalizados), ha precisado.

La consejera de Salud ha recalcado que esta campaña de vacunación está siendo "realmente compleja", por haber "constantes variables que condicionan la planificación", pero ha puntualizado que la estrategia diseñada es "permeable" y se adapta a las modificaciones que sean necesarias.

Por ello, ha agregado, en La Rioja se ha realizado una reserva estratégica para garantizar el suministro de la segunda dosis de la vacuna "en tiempo y forma", gracias a una planificación "dinámica" que ha permitido cumplir el cronograma marcado a pesar de condicionantes como las inclemencias meteorológicas causadas por la borrasca Filomena a primeros del pasado mes de enero.

En este sentido, ha insistido en que el proceso de vacunación es "una carrera de fondo, no un sprint", por lo que no valen las prisas, algo que han comprobado algunas comunidades autónomas que no hicieron esa reserva estratégica y se quedaron sin la segunda dosis cuando se había previsto su suministro por los fabricantes.

"La vacuna es ahora mismo la gran esperanza. La Rioja tiene capacidad para completar la campaña de vacunación con éxito y alcanzar el objetivo de que la inmunidad de grupo sea una realidad el próximo verano", ha insistido.

Ha subrayado que, hasta que llegue ese momento, la población debe seguir conviviendo con el virus, "porque está aquí", por lo que ha dicho que "no se debe bajar la guardia ni un minuto", ya que aún "quedan semanas muy duras por delante, días de máxima presión para el sistema asistencial y continuidad de las medidas restrictivas".

También ha constatado que los últimos datos epidemiológicos constatan que comienza a haber "leves signos de mejoría", pero La Rioja continúa con "niveles muy altos" de contagios.

Así, ha citado los ligeros descensos en la incidencia acumulada a 14 días y en la de la población mayor, pero ha reconocido que los contagios se producen en localidades de todo el territorio riojano.

Sin embargo, la capacidad diagnóstica es "muy elevada", ha precisado, de modo que en la última semana de enero se realizaron más de 12.700 pruebas, pero la "elevada" solicitud de pruebas PCR ha retrasado las citaciones unos días, aunque el resultado se notifica en menos de 10 horas, "uno de los mejores datos del país".

Ha reconocido que la presión asistencial en los hospitales riojanos es "muy elevada", pero se ha logrado aumentar de 17 hasta 86 las plazas de UCI, con la posibilidad de llegar hasta 109.

La consejera de Salud ha resaltado que más de 350 profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y personal de limpieza) atienden a los pacientes de la UCI.

La "factura" es que para ampliar las camas de pacientes críticos se han ocupado 10 de los 16 quirófanos del Hospital San Pedro de Logroño, lo que elevará la lista de espera quirúrgica en 50 días más, hasta los 125, pero ha recalcado que no se descuidarán las operaciones urgentes ni las oncológicas.

Ha explicado que el Servicio Riojano de Salud lleva semanas diseñando un plan para recuperar la programación de todas las operaciones aplazadas, que se presentará en cuanto esté preparado.

Por último, Alba ha agradecido el "ingente esfuerzo de los profesionales sanitarios" en la atención a los pacientes y también en la realización de las pruebas diagnósticas, ante la "complejidad de la realidad" actual.