La Rioja registra una "fuerte bajada" de 238 autónomos en los últimos dos meses

La Rioja ha registrado una caída de 238 autónomos entre los meses de Julio y Agosto, (667 altas por 905 bajas), colocando el número total de autónomos en La Rioja en 26.138 (17.109 hombres y 9.029mujeres). Por sexo, en estos dos meses han descendido 134 hombres y 104 mujeres. Por sectores de actividad las mayores caídas se han registrado en Educación (-57), aunque se espera su recuperación una vez iniciado el curso escolar y académico; además, caen Construcción (-52), Industria Manufacturera (-35) y Comercio (-26). Por el contrario, el único sector que ha experimentado altas es el de Servicios Auxiliares (+6) y el de Finanzas y Seguros (+3). Por municipios, los que más bajada han registrado son Alfaro (-21) Arnedo (-21) y Logroño (-19), mientras que las localidades con más altas son han sido Haro (+19) Cervera (+9) y Calahorra (+9)

A tenor de estos datos, desde UPTA Rioja, afirman que "el actual sistema de bonificación no cumple con el objetivo para el cual fue diseñado; si bien es cierto que permite el acceso de emprendedores al trabajo por cuenta propia, no es capaz de consolidar la mayoría de las actividades puesta en marcha". Por ello, UPTA Rioja insta a la Administración Autonómica políticas de consolidación que permitan al trabajo autónomo asentarse definitivamente. Además, UPTA sigue preocupada por la bajada constante del Sector de Comercio, que ya no es que se mantenga, sino que mes a mes vemos como sus actividades cierran sus puertas. UPTA considera urgente adoptar medidas que palien esta incesante sangría por lo que solicitará una reunión inmediata con la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, con el fin de adoptar medidas urgentes reparadoras.