Rioja pulveriza sus propios récords en el 8ª informe del Special Report del prestigioso prescriptor Tim Atkin

Por primera vez, un tinto de Rioja ha sido valorado con 100 puntos, la máxima clasificación en los informes de Atkin; se trata de 2020 Artuke la Condenada, de Bodegas Artuke, de la localidad alavesa de Baños de Ebro.

Tim Atkin, el reconocido Master of Wine británico, periodista y prescriptor, ha presentado hoy su 'Rioja 2023 Special Report', el octavo monográfico anual sobre la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el marco de la Barcelona Wine Week, uno de los salones de referencia del vino español de calidad con alcance internacional.

La publicación de Atkin, que realiza un análisis sobre la calidad y características de los vinos, ha valorado 975 vinos de Rioja por encima de los 90 puntos (11 vinos más que en el informe anterior) y hasta 124 con 95 puntos o más (14 vinos más con respecto a 2022). El informe señala además un número relevante de vinos de Rioja que alcanzan 97 puntos (diez en total), 98 puntos (seis) y 99 (dos). "Hay muy pocas regiones en el mundo que produzcan tintos y blancos de categoría mundial, y Rioja es una de ellas", ha declarado el experto.

Estas valoraciones consolidan a Rioja como una región de referencia a nivel nacional e internacional por la calidad y diversidad de sus vinos. De acuerdo con el Master of Wine, "Rioja está haciendo los mejores tintos y blancos de su historia". De hecho, por primera vez, un tinto de Rioja ha sido valorado con 100 puntos, la máxima clasificación en los informes de Atkin.

Se trata de 2020 Artuke la Condenada, de Bodegas Artuke, un vino elegante que define a la perfección la esencia de Rioja. El informe confirma que Rioja es la región con mayor número de vinos valorados con 90 puntos o más, y con 95 puntos o más, y esto marca "un record entre los vinos de este año", señala Atkin.

El reconocido Master of Wine Tim Atkin en sus ‘Rioja 2023 Special Report’ ha seleccionado la Cooperativa de Tirgo Bodegas Tarón como cooperativa del año.

