La Rioja pide el uso temporal de Ribavellosa para acoger a los menores migrantes

El Gobierno de La Rioja ha solicitado formalmente al Gobierno de España la cesión temporal de las instalaciones de Ribavellosa, en Almarza de Cameros, para la acogida de menores migrantes. La petición, sin embargo, aún no ha recibido respuesta. Así lo ha comunicado este jueves la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, durante su intervención en el Parlamento riojano para responder a las interpelaciones de los grupos Socialista y de Podemos-IU sobre la política de protección de menores del ejecutivo regional.

Precisamente desde la oposición, las diputadas María Somalo (PSOE) y Henar Moreno (IU) han coincidido en sus críticas al emplazamiento de Ribavellosa. Ambas han argumentado que su ubicación, en pleno monte, no es el lugar más adecuado para facilitar la integración social de los jóvenes migrantes.

Críticas a la gestión del Gobierno

La consejera ha denunciado una falta total de planificación y transparencia por parte del Ejecutivo central en el reparto de menores hacia La Rioja, cuya capacidad de acogida se ha duplicado en dos años. Martín ha criticado que la asignación de 174 migrantes se comunicó tarde, impidiendo organizar los recursos, y ha acusado a la oposición de actuar con "deslealtad", recordando que ayuntamientos socialistas como Casalarreina han rechazado la llegada de 20 menores. Además, ha lamentado la falta de datos sobre los menores y ha calificado de "segregación" la asignación por nacionalidades.

La consejera también ha hecho referencia al “algoritmo” que determina el número de menores por comunidad. Según ha explicado, a La Rioja se le ha asignado una cuota que es 10 veces superior a la media de otras autonomías, sin que se hayan ofrecido explicaciones sobre los criterios técnicos utilizados para dicho cálculo.

La cuota asignada es 10 veces superior a la media" María Martín Consejera de Salud y Políticas Sociales

Plan de integración en marcha

Pese a las dificultades, el Gobierno riojano ha activado un plan integral que incluye la escolarización inmediata para menores de 16 años y la inserción laboral para los mayores de esa edad. También se ha creado una red de apoyo social con Cáritas y la Diócesis, un programa de familias de acogida y se garantiza la atención sanitaria con revisiones médicas completas a su llegada.