La Rioja "no se opone" a la obligatoriedad de las mascarillas pero pide "aval y rigor científico"

La consejera de Salud, María Martín, ha dejado claro que desde el Gobierno de La Rioja "no nos oponemos a la obligatoriedad de las mascarillas" sino "a la toma de decisiones sin aval científico o técnico" que es lo que -a su juicio- se observó ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

María Martín ha respondido así a preguntas de los periodistas tras participar junto al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, para informar de algunos de los asuntos tratados en el primer Consejo de Gobierno del año en donde se han anunciado los primeros pasos para la futura construcción de un nuevo centro de especialidades y cirugía mayor ambulatoria en el antiguo hospital San Millán.

Como ha indicado "ayer todos los consejeros estuvimos de acuerdo en que para tomar una decisión de este tipo debe haber un informe avalado por datos científicos y de expertos. Pero esta decisión se ha tomado tras mandarnos una convocatoria el pasado viernes a las 19,30 horas y un documento que recibimos ayer a las 10,00 horas, cuando la reunión con las ccaa ya había empezado".

"Los expertos, científicos y técnicos de salud públicas y alertas son los que tienen la experiencia suficiente para avalar una decisión de este tipo y, por tanto, son los primeros que se deben reunir", ha añadido. "Tampoco sabemos con qué condiciones o indicadores se deben utilizar para decidir si es obligatorio su uso o no. La incidencia es diferente en cada CCAA y hacen falta informes".

Como ha proseguido, "La Rioja, si lo considera necesario, va a dar el paso de la obligatoriedad que no necesita el aval de una ley nacional pero se dará este paso cuando sepamos y digamos los indicadores que estamos utilizando y haya consenso para ello". Además ha aprovechado la intervención para pedir a la ministra de Sanidad "rigor científico, consulta y respeto a los técnicos. Es muy fácil ponerse de acuerdo cuando se trata de ciencia y rigor técnico".

AUTOBAJA

Sobre la autobaja, ha continuado, "es una decisión que no se puede tomar alegremente en un documento presentado a las 10 de la mañana. Estamos de acuerdo en que hay que disminuir o agilizar la burocracia pero hay posturas medias, no se puede intentar desligar de un respaldo médico a no ser que sean situaciones excepcionales".

La consejera de Salud ha querido dejar claro que esta epidemia de gripe en la que nos encontramos "no es diferente a otras epidemias de otros años, y creo que no hay que crear alarmas innecesarias".

INCIDENCIA

En la actualidad "y con los últimos datos de La Rioja", el número de infecciones respiratorias agudas ha bajado "pero esto no quiere decir que no pueda volver a subir y, por tanto, apelamos a la prudencia y a la vacunación".