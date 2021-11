La Rioja necesita familias de acogida para ofrecer un hogar a menores necesitados de tus abrazos y sonrisas

Se necesitan familias de acogida. El Gobierno de La Rioja diseña una campaña para ofrecer una oportunidad de crecer en familia a menores que lo necesitan.

Las familias acogedoras cuentan durante todo el proceso con asesoramiento, acompañamiento y apoyo económico. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del 941 29 43 61.

El director general de Servicios Sociales, Pablo González, ha presentado este jueves la campaña diseñada por el Gobierno de La Rioja para aumentar el número de familias de acogida. “Se necesitan familias de acogida porque desde el Ejecutivo regional queremos dar una oportunidad de crecer en familia a los niños y niñas que lo necesitan”. La Rioja necesita, como mínimo, 35 nuevas familias acogedoras para acogimientos de urgencia y acogimientos de menores de 0 a 12 años. En la actualidad hay 103 menores en acogimiento de los que 79 están en familia extensa (tíos, tías, abuelos, abuelas…) y 24 en acogimiento familiar.

La campaña diseñada por el Gobierno de La Rioja invita a la ciudadanía a reflexionar y, por qué no, dar un paso adelante y convertirse en una familia de acogida porque “ese paso adelante supone ofrecer un hogar alternativo a menores que lo necesitan, un camino durante el que todas las familias de acogida contarán con el asesoramiento, apoyo y acompañamiento de un equipo de profesionales”. Y es que, ha reiterado el director general de Servicios Sociales, “ofrecer un entorno lo más parecido a una familia es básico e importantísimo para el desarrollo del menor de forma que, la labor que realizan estas familias de acogida, es impagable”.

¿Qué es el acogimiento familiar?

El acogimiento familiar se produce cuando los padres no dan respuesta a las necesidades de atención y educación de un hijo o hija y, esta alternativa, se constituye con miembros de la familia extensa del niño o niña (abuelos, tíos…). En caso de no existir parientes del niño o niña, no tengan las condiciones adecuadas o no muestren interés por el niño o la niña, el acogimiento familiar se realiza en una familia ajena.

En cuanto a los tipos, hay diferentes modalidades de acogimiento familiar. El simple se constituye cuando el factible el retorno del niño o niña al núcleo familiar con sus progenitores de forma que el acogimiento es temporal. Y también existe la modalidad de acogimiento permanente y de urgencia que dura el tiempo necesario para realizar el estudio de situación del menor y proponer la reintegración con su familia de origen o la medida de protección más adecuada.

Asesoramiento, acompañamiento y apoyo continuo

Las familias acogedoras cuentan durante todo el proceso con el asesoramiento, acompañamiento y apoyo del Ejecutivo regional. “El bienestar de los niños y niñas es el objetivo de este programa del Gobierno de La Rioja razón por la que los futuros padres y madres acogedoras cuentan, durante todo el proceso, con el asesoramiento, acompañamiento y apoyo del Ejecutivo regional”, apoyo y asesoramiento, ha detallado Pablo González, “por el que recibirán las herramientas necesarias para superar posibles dificultades; mejorar la capacidad educativa y pedagógica; desarrollar actitudes que permitan superar las diferencias generacionales; y recursos económicos para paliar los gastos derivados del cuidado y la protección de los niños y niñas porque no debemos olvidar que son menores tutelados por el Gobierno de La Rioja”.

En definitiva, ha concluido Pablo González, “dar el paso y convertirse en una familia de acogida es un acto de generosidad inmenso y, aunque el camino es no es fácil, al final la mayoría de las familias nos confiesan que el acoger a un niño y niña es una experiencia muy gratificante porque el poder ofrecer un hogar a menor que lo necesita y la posibilidad de tener una vida mejor, es una gran satisfacción”.

Cualquier famlia puede abrirles la puerta a estos pequeños que necesitan abrazos, sonrisas y el calor de un hogar. Su felicidad se trasladará a todos los miembros de la familia que, sin duda, aprenderán de una experiencia emocionalmente muy intensa que les dejará huella para toda la vida.