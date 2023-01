El PP de La Rioja reclama la licitación de la duplicación de la N-232 y de la variante de El Villar de Arnedo

El Partido Popular (PP) de La Rioja ha denunciado los "retrasos e incumplimientos" del Gobierno de Pedro Sánchez que afectan a cuatro infraestructuras de comunicación dependientes del Estado en La Rioja Baja. Y reclama a la presidenta regional, Concha Andreu, que exija formalmente la finalización de unos proyectos "en los que se han invertido cero euros".

Los “populares” han centrado sus críticas en la duplicación de la carratera N-232, entre Calahorra y Alfaro; y la variante de El Villar de Arnedo, ya que que la redacción de los proyectos, que debería finalizar en 18 y 24 meses, rebasan ya los 63 y 52 meses, respectivamente. También han incidido en el enlace de Lodosa de la autopista AP-68, que podría haber finalizado en 2019, pero aún no ha comenzado; y en los nulos avances en la variante ferroviaria de Rincón de Soto.

La senadora del PP, Ana Lourdes González, ha explicado que, de acuerdo con los plazos previstos, “en abril de 2019 debería estar lista la redacción del proyecto del desdoblamiento de la N-232 entre Calahorra y Alfaro, pero hoy no hay nada de nada. El Gobierno de Sánchez se escuda en que sigue en fase de redacción a la espera de otro estudio sobre la demanda de tráfico que nunca llega. A pocos meses para terminar la Legislatura, no hay proyecto, ni estudio, ni voluntad política para avanzar en el desdoblamiento de la N-232. Los Presupuestos Generales del Estado no recogen partida para el desdoblamiento de la carretera N-232, ni tampoco para la variante de El Villar de Arnedo que, según los plazos de tramitación, debería contar con el proyecto redactado desde septiembre de 2020, pero nada se sabe”

Ana Lourdes González y el diputado regional, Carlos Cuevas, han concluido que la legislatura de Sánchez se ha convertido en "55 meses perdidos para las infraestructuras riojanas".