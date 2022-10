La Rioja lanza 'Bocaditos de Economía de Supervivencia' para jóvenes

El Gobierno de La Rioja, a través del servicio VUELA del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y con la colaboración de dMillennial, pone en marcha la iniciativa de píldoras formativas 'Bocaditos de Economía de Supervivencia' dirigida a personas jóvenes de entre 18 y 35 años de edad. Esta acción se desarrollará a lo largo del mes de octubre y noviembre con un total de 4 sesiones, que se llevarán a cabo los viernes por la tarde en el Espacio Creativo del IRJ.





Después de la exitosa experiencia de los 'bocaditos' anteriores, donde se completó el aforo de la práctica totalidad de las acciones organizadas, estas sesiones mantienen el formato reducido para un máximo de veinte personas jóvenes en cada una y una duración que no supera las dos horas, con un enfoque principalmente práctico y de atención personalizada sobre aspectos muy concretos, en este caso orientados a la gestión persona de la economía.

La temática ha sido escogida por las personas jóvenes que participaron en la encuesta pública que desde el servicio VUELA se realizó sobre aquello en lo que les gustaría formarse para tener oportunidades de mejorar su emancipación.

Al respecto el director general de Juventud, Paco Rivero, ha comentado que "saber gestionar de una manera eficaz los recursos económicos que disponemos cada mes es clave para poder ser dueños de nuestra vida. En el caso de las personas jóvenes, que obtengan este aprendizaje de la manera más temprana posible les va a acompañar dentro de su proceso de emancipación".

SESIONES

Los 'Bocaditos', sin coste de inscripción y abiertos a personas de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, se celebrarán los días 21 y 28 de octubre; y los días 11 y 18 de noviembre, en horario de 18 a 20 horas los viernes, y su disponibilidad de veinte plazas por cada uno hace un total de 80 plazas ofertadas, sin límite para que una misma persona pueda inscribirse en los que desee.





Los 'Bocaditos' por temas son los siguientes: Octubre: Bocadito 1 (viernes día 21): Sácale jugo a tus ingresos. Bocadito 2 (viernes día 28): Ahorro: ¿Misión Imposible? Noviembre: Bocadito 3 (viernes día 11): La nómina, esa gran desconocida. Bocadito 4 (viernes día 18): ¿La renta me renta?

Para su desarrollo, el IRJ cuenta con la colaboración de la entidad dMillennial. Su director, Pablo Gómez, explica que "estos bocaditos van a permitir mejorar las capacidades interpersonales de cada persona con el objetivo de entender cómo funciona el dinero y concretamente las finanzas personales en una economía doméstica para garantizarse una calidad de vida presente, futura y plena. De esta forma, podrán alcanzar la suficiencia económica o financiera mucho antes y evitar situaciones como las de: No llego a fin de mes, no sé ahorrar, no sé cómo invertir mi ahorro...

INSCRIPCIONES Las inscripciones se pueden realizar, aportando: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número de teléfono, a través del email: vuela@larioja.org o en los teléfonos: 689 840 303 / 682 191 760 (Vía whatsapp o llamando) Toda la información al respecto se puede consultar en la web de la Ventanilla Única de Emancipación Juvenil (VUELA): www.vuelarioja.es .