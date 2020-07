El secretario general del Partido Popular de La Rioja, Alberto Bretón, ha señalado que “el Gobierno de Andreu debe pasar a la acción, asumir su responsabilidad en ámbitos esenciales como la sanidad, la educacióny reactivación económica para no repetir errores pasados”.

Este mediodía, en COPE Rioja, Bretón ha manifestado que el Gobierno de Andreu “comienza a repetir algunos de los fallos cometidos al inicio de la crisis del Covid-19, entre ellos el de no actuar con transparencia y no informar de manera veraz y a tiempo real sobre la realidad por la que atraviesa nuestra Comunidad. No puede ser que la realidad se tenga que ajustar al discurso y a los tiempos que establezca el Gobierno de Andreu, como ocurrió con la obligatoriedad de las mascarillas, es justo al revés”.

Bretón ha abogado por “aprender la lección y dejar a un lado la autocomplacencia y la propaganda. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y trabajar en la línea marcada por el consenso de la Cámara Regional. No puede ser que el Gobierno de La Rioja vuelva a fallar”.

El secretario general del PP de La Rioja ha apuntado que para afrontar con garantías los rebrotes del Covid-19 en nuestra Comunidad “recortar en Sanidad, que es lo que hace el Gobierno de Andreu, no parece lo más adecuado”. A este respecto, ha denunciado la reducción de facultativos en las distintas zonas de salud y que no se cubran las plantillas en Atención Primaria. A su vez, ha reclamado al Ejecutivo Autonómico que refuerce, con la contratación de más personal, los servicios de Urgencias y se ofrezcan “condiciones laborales más atractivas para evitar que los médicos que se marchen de La Rioja una vez finalizada su período de residencia”.

Alberto Bretón ha subrayado que “La Rioja tiene que estar preparada para evitar rebrotes que pueden originarse con la llegada de temporeros para trabajar en la vendimia. Es necesario anticiparse y tomar las medidas necesarias antes de que la situación pueda descontrolarse, evitando así errores pasados”.

En este sentido, el también diputado autonómico ha reclamado al Gobierno regional “la puesta en marcha de manera inmediata del comité de expertos independientes, científicos y no políticos, que coordine la estrategia regional contra los rebrotes, tal y como aprobó la Cámara Regional a propuesta del grupo Popular. Un comité de expertos independientes, de valía contrastada, cuya identidad se conozca y donde estén representadas Atención Primaria y salud Pública”.

Por otro lado, en relación a la política educativa delGobierno de Andreu, el secretario general del PP de La Rioja la ha calificado de “fracaso absoluto, es muy complicado hacerlo peor y generar más problemas en menos tiempo. El departamento que dirige Luis Cacho se ha convertido en el principal problema de la educación riojana. Ha generado problemas donde no los había y ha sido incapaz de resolver los generados por el coronavirus, haciendo pagar a la comunidad educativa su deficiente gestión”.

“En esta materia -ha añadido- todo son incertidumbres y dudas, no hay ni rastro de una sola certeza. La acción de la Consejería se basa en la controversia y la descoordinación, como evidencia que ha batido el récord de dimisiones y renuncias entre sus responsables”.

Así, ha recordado que los planes de contingencia anunciados para finales de junio no terminan nunca de llegar y los borradores que se conocen “traspasan la responsabilidad a los centros, sin ofrecer soluciones”. A este respecto, Bretón ha reclamado “un verdadero plan para el regreso seguro a las clases que esté consensuado con los centros y que dote a éstos de los medios materiales y humanos que sean necesarios”.

El secretario general del Partido Popular de La Rioja también se ha referido a la puesta en marcha de la iniciativa Escuela Abierta de Verano, cuya puesta en marcha ha generado críticas, entre ellas las de IU, socio delGobierno de Andreu, “que dejaba ver un posible trato de favor a la Fundación Promete en la adjudicación de este programa. Así, se habló de un traje a medida para una Fundación de la que Luis Cacho fue presidente y la actual Directora General de Educación, Pepa Iriarte, directiva”.

“Estas imputaciones realizadas por un socio del Gobierno de Andreu adquieren una gravedad nunca conocida en nuestra Comunidad y exigen una aclaración inmediata por parte del Consejero de Educación, Luis Cacho, para alejar toda sobra de duda al respecto”, ha resaltado.

Del mismo modo, Alberto Bretón ha emplazado al Gobierno Regional a cumplir las medidas aprobadas en la Comisión de estudio del Covid-19 en el Parlamento de La Rioja. “El Gobierno de Andreu tiene poco tiempo y muchos deberes, el primero afrontar con garantías y previsión posibles rebrotes, pero también seguir gobernando porque La Rioja no puede volver a pararse”.

“El Gobierno más caro y con más altos cargos y asesores de la historia de esta Comunidad dista mucho de ser el más eficaz y eficiente. Los riojanos reclaman certezas, confianza y soluciones a sus problemas”, ha concluido.