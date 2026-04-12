La Rioja destina medio millón de euros para blindar el comercio en los pueblos de menos de 300 habitantes

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo la aprobación de un gasto de 500.000 euros. Este importe corresponde a la convocatoria de subvenciones destinadas al apoyo al pequeño comercio en municipios, núcleos de población separados del principal o entidades locales menores de La Rioja con una población igual o inferior a 300 habitantes. Según datos del INE, a 1 de enero de 2025, el 65,5% de los municipios riojanos, es decir, 114 de los 174, cumplen estas características.

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Claves de las nuevas ayudas

El objetivo de esta línea de ayudas, que se publicará en las próximas semanas, es garantizar el mantenimiento de pequeños locales y la venta ambulante en camiones-tienda. Se subvencionará tanto el desarrollo de la actividad comercial como los gastos de inversión para la mejora o rehabilitación del inmueble o del vehículo de transporte. De esta forma, se busca dar un soporte integral a los comerciantes de las zonas más despobladas.

Para calcular la cuantía final, cada solicitud recibirá una puntuación basada en varios factores. Se primará a las localidades con un censo más reducido y a los comercios que ofrezcan productos de proximidad (kilómetro cero). También se valorará la contribución a la economía social, el número de comercios abiertos al público y la generación de empleo femenino.

Mejoras y balance de la convocatoria

El pasado mes de febrero, la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral introdujo varias modificaciones en el borrador de la orden. Entre ellas destacan la exigencia del domicilio fiscal en La Rioja, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes a 30 días hábiles y el aumento del número de códigos CNAE subvencionables en veintitrés más. Estas mejoras permitirán "ampliar el impacto territorial" y acoger a perfiles productores, no solo comercializadores.

Gracias a estos cambios, se espera mejorar la eficacia de las ayudas y reducir las exclusiones por motivos formales. En la convocatoria de 2025, fueron admitidas 35 solicitudes en esta misma línea, de las cuales se concedieron subvenciones a dieciocho beneficiarios por un importe total de 87.673,16 euros.

Un pilar de la economía social

Recientes estudios avalan la importante función social que cumplen los pequeños comercios y la venta ambulante, considerándolos como entidades de economía social y solidaria. El compromiso del Ejecutivo con la sostenibilidad del medio rural exige adoptar medidas que garanticen las mejores condiciones de vida para los ciudadanos, con independencia del tamaño del municipio donde residan.

La Ley 5/2011, de 29 de marzo define la Economía Social como el conjunto de actividades que persiguen un interés general por encima del capital. En este marco, La Rioja aprobó la Ley 9/2022, de 20 de julio, para fomentar el crecimiento de estas entidades en la comunidad autónoma y potenciar su influencia en la acción social, económica y empresarial.