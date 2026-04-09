La Rioja desafía al Gobierno de Pedro Sánchez: Gonzalo Capellán anuncia un plan propio contra la crisis de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado en el pleno del Parlamento regional la puesta en marcha de un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Este plan, ha asegurado, servirá para complementar las ayudas del Gobierno central, las cuales ha calificado de "insuficientes". El anuncio llega como respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Javier García, sobre las acciones del ejecutivo riojano ante la crisis.

Capellán ha enmarcado la situación actual como "un conflicto internacional con consecuencias globales", describiendo la ofensiva de Israel y Estados Unidos como "una guerra contra todo derecho internacional que ha desatado masacres humanas". Según el presidente, "la principal consecuencia económica es un incremento en los costes de la energía y de los hidrocarburos que, en cadena, van afectando a todos los elementos de la economía".

Críticas a la respuesta del Ejecutivo

El presidente riojano ha subrayado que, si bien la competencia principal la tiene el Gobierno de España, sus medidas son "insuficientes y decepcionantes". Con esta afirmación, Capellán se hace eco de las críticas vertidas por organizaciones como la Federación de Empresarios de La Rioja, la Asociación Estatal de Estaciones de Servicio y la Confederación Nacional de Transporte Terrestre.

Por su parte, el portavoz socialista ha lamentado la falta de "consenso" de Capellán, a lo que el presidente ha respondido que desde su Gobierno no se ha querido "correr con medidas simplistas" antes de analizar en detalle el plan estatal. En este contexto, ha recordado que La Rioja es la comunidad que "más aporta" en gas y ha reclamado los dieciocho millones de euros que el Gobierno central adeuda a la región. "Si yo fuera uno de los socios independentistas del señor Sánchez seguro que estaría diciendo que el Gobierno de España nos roba", ha sentenciado.

Ayudas para los sectores olvidados

El nuevo plan de choque riojano, que se presentará "pronto", incluirá "medidas para todo el sector agroganadero por la situación que está padeciendo" con el encarecimiento de "fertilizantes y combustible". Además, Capellán ha señalado que la consejera de Economía, Belinda León, prepara "otro paquete de medidas" dirigido a sectores que "no se han tenido en cuenta" en las ayudas estatales, "como el de la construcción".

Frente a los reproches de inacción, Capellán ha defendido su gestión y ha criticado a otras comunidades por anunciar como nuevos unos planes que ya estaban en marcha. "Poner en los colegios calderas y medidas de eficiencia energética para el ahorro", ha ejemplificado, "las pongo y digo que es una medida anticrisis". El presidente ha asegurado que él no cae "en esas falacias para aparentar".

Ahorro fiscal en la factura energética

Finalmente, el presidente ha avanzado una importante medida de ahorro fiscal que se incluirá en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2027. Esta iniciativa "protegerá a todos los hogares riojanos con rebajas en el coste energético, tanto de gas como de luz, para que si persiste la guerra puedan tener una ayuda y una protección".