La Rioja decidirá este viernes si abre o no sus fronteras con las comunidades limítrofes

La presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, acaba de anunciar que La Rioja decidirá este viernes la apertura, o no, de las fronteras con las comunidades limítrofes tras saber "la situación real del entorno".

Andreu ha recordado que mañana los consejeros de Sanidad tienen una reunión con el ministro Illa por videoconferencia. Será después de ese encuentro cuando se evalúe la situación real de nuestro entorno y La Rioja tome la decisión.

"Está claro que ya hay decisiones tomadas", ha dicho la jefa del Ejecutivo regional, "y que cada uno es libre de hacerlo, pero también tenemos que conocer bien los datos de nuestras comunidades vecinas en cuanto a contagios. No hay nada decidido, pero estudiaremos la situación y mañana mismo daremos una respuesta", ha insistido Andreu.

Lo ha dicho en una jornada en la que La Rioja suma un nuevo contagio por COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 4.063 los riojanos afectados por la enfermedad hasta el día de hoy, pero no hay que lamentar nuevas víctimas, cifradas en 362 a fecha 11 de junio.

Navarra

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha explicado este jueves que su Ejecutivo ha decidido no adelantar la movilidad entre comunidades autónomas limítrofes por "un criterio de prudencia" y siguiendo las "recomendaciones sanitarias", por lo que esta movilidad sigue restringida hasta el 22 de junio, cuando finalizará el estado de alarma.

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, María Chivite ha señalado que el Gobierno ha mantenido que iba a mantener un "criterio de prudencia a lo largo de todas las fases de desescalada y hemos preferido ir dando pequeños pasos semana a semana en vez de pasos más largos cada 15 días". "Estamos en fase 3 con determinadas restricciones en la primera semana que se levantan en la segunda semana, porque queremos controlar mejor", ha dicho.

Para decidir sobre la movilidad, Chivite ha explicado que ha mantenido conversaciones con presidentes del resto de las Comunidades Autónomas. "El presiente de Aragón me dijo que si había que levantar el estado de alarma no estaba dispuesto a hacerlo y le dije que yo también lo veía así. Ayer a última hora hablé con la presidenta de La Rioja, que me trasladó que no tienen la decisión tomada y que la tomarán el viernes", ha dicho, para señalar que en Navarra, "viendo que habíamos ido bien con el proceso, no nos parecía oportuno levantar el estado de alarma para permitir la movilidad".