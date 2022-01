PP La Rioja: Andreu ha cesado a 52 de los 59 altos cargos que ha nombrado desde que es presidenta

Según datos ofrecidos por el Partido Popular (PP) de La Rioja, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha cesado a 52 de los 59 altos cargos que ha nombrado desde que accedió al cargo en septiembre del año 2019. Por ello, el PP cree que "el mejor servicio que Andreu puede hacer a La Rioja es firmar su propio cese".

De los 52 altos cargos cesados, 38 habrían sido “fulminados” y 14 recolocados; y parecida situación, según el PP, se vive entre el personal eventual. “En este ámbito, también conocemos cambios ceses y sustituciones todas las semanas. Tanto es así que hasta la secretaria de la presidenta que inició la Legislatura ya no está con ella. Esta semana se prevén nuevos cambios en el personal eventual del Gabinete de la Presidencia, dado el desembarco que pretende hacer en la sede del PSOE. Estos días hemos conocido como se ha cargado, de un plumazo, a las tres asesoras del Grupo Socialista en el Parlamento y parece que también hay lío en Juventudes socialistas. Sirva un dato, durante los 24 años de gobiernos del PP, Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros tuvieron en total a 4 personas como escoltas, Andreu acumula ya 14 en poco más de dos años, significativo para entender la personalidad de Andreu”, ha añadido.

Los últimos casos se conocieron ayer: la dimisión del director general de Emergencias por no compartir el cese del gerente del CEIS, que el diputado regional del PP, Carlos Cuevas, ha calificado de "temerario". “El gerente cesado ayer es un grandísimo profesional de las emergencias en nuestro país y no abundan profesionales en este campo a ese nivel, el de gerencia una entidad como el CEIS. Se trata de un cese temerario, porque no tienen sustituto y porque el Consorcio se encuentra en una situación de incertidumbre, inestabilidad y desasosiego”.

Según Cuevas, que Concha Andreu haya cesado en 28 meses al 88% de los altos cargos de su Gobierno es algo inédito en España y sus CCAA.