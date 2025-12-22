La Rioja no aparece en el mapa de agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: Los riojanos ya piensan en el Niño

Sin pena ni gloria, en este año 2025 no ha podido ser. La suerte ha pasado de largo por La Rioja en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado este lunes, después de que ninguna de las 22 administraciones y 54 puntos de venta de la comunidad hayan vendido décimos de los premios mayores, algunos muy repartidos por toda España.

El número 79.432 ha sido agraciado con el Gordo, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal.

Este sorteo se ha vivido en La Rioja de manera muy diferente al del año pasado, cuando la administración número 6 de Logroño, situada en la céntrica calle Muro del Carmen, repartió 420 millones de euros del gordo, pero la gran mayoría fueron a parar a Madrid, donde llegó prácticamente completo el 72.480, que se repartió a través de un club de baloncesto.

Las administraciones riojanas han vendido lotería para este sorteo por un total de 35,2 millones de euros, lo que supone un 3,44% más que en el de 2024.

El gasto por riojano ha ascendido a 107,74 euros, una cifra superior a la media nacional de 72,36 euros y la tercera autonómica más alta, pero esta inversión no se ha visto recompensada con el Gordo, ni con ninguno de los premios principales.

revisando décimos y participaciones: A conformarse con las pedreas

Seguro que irán apareciendo muchos agraciados con las pedreas, que son 100 euros por cada décimo de 20, además de los reintegros por las terminaciones.

Si quieres repasar todos tus décimos y participaciones puedes hacerlo a través del enlace habilitado en la web de COPE.

Lo cierto es que, por pura estadística, los premios gordos se los llevan habitualmente las grandes ciudades, ya es que donde más lotería se vende.

A los riojanos no nos queda otra que esperar al sorteo del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero y en el que confían muchos jugadores para gastar lo cobrado en la pedrea o el reintegro.

Un pellizco en Bimba y Lola: suerte para cuatro de sus siete trabajadores en logroño

La firma de moda Bimba y Lola ha traído la suerte para cuatro de sus siete trabajadores de su tienda de Logroño, que adquirieron un décimo o participaciones del segundo premio, el 70.048, vendido íntegramente en Madrid.