La Rioja afronta una subida del paro con la destrucción de 7.600 empleos en el inicio del año

El paro subió en 2.200 personas en La Rioja durante el primer trimestre hasta alcanzar los 15.700 desempleados, lo que supone un aumento del 16,3% respecto al trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta subida, la comunidad acumula ya dos trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo. De esta forma, la tasa de paro se sitúa en el 9,62%.

Esta cifra de parados es la más alta registrada en un primer trimestre desde 2024. En paralelo a la subida del paro, en el primer trimestre se destruyeron en La Rioja 7.600 puestos de trabajo (un 4,9% menos respecto al trimestre anterior), lo que reduce el total de ocupados a 147.500 personas. Por su parte, el número de activos se situó al cierre del trimestre en 163.300 personas, 5.300 menos que en el periodo anterior.

Trabajadores

El paro por sexos y edad

Por sexos, el desempleo femenino subió en 200 mujeres (+2,8%), frente a un considerable avance del paro masculino, que aumentó en 2.000 parados (+31,2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se ha situado en 7.300, con una tasa de paro femenina del 9,61%. Por su parte, 8.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, elevando la tasa de paro masculina al 9,63%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en La Rioja ha aumentado en 500 personas en los tres últimos meses. Este incremento sitúa la tasa de paro juvenil en un 29,9%. En el último año, el paro en la comunidad ha aumentado en 1.300 personas, lo que representa un 9% más.

Menos contratos y más empleo público

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 6.100 personas en el primer trimestre, y el de temporales se redujo en 1.700. Tras estos cambios, el número total de asalariados se situó en 124.800 personas, de los que 106.300 tenían contrato indefinido (85,18%) y 18.500, temporal (14,82%).

El comportamiento por sectores ha sido desigual. Mientras que el sector público generó 800 puestos de trabajo en La Rioja (+3,59%), hasta un total de 23.100 ocupados, el sector privado destruyó 8.400 empleos (-6,33%), dejando un total de 124.400 ocupados. Por sectores de actividad, el paro se incrementó principalmente en Servicios (+800 parados), Agricultura (+700) y en el colectivo de parados que buscan su primer empleo (+800).

Datos por comunidades autónomas

En el conjunto nacional, Cataluña (+84.400), la Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados. En el lado opuesto, Canarias, Extremadura y Murcia registraron los mayores descensos. En cuanto a la creación de empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) lideraron las cifras, mientras que Cataluña, Baleares y Castilla y León fueron las que más empleo destruyeron.