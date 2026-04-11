La Rioja activa un plan de choque fiscal para rescatar al campo de la crisis: 15 nuevos incentivos y ayudas a la liquidez para paliar la falta de rentabilidad de agricultores y ganaderos

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha explicado que en la campaña de la renta de 2026 se activarán hasta 15 incentivos fiscales específicos para el sector

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha explicado que en la campaña de la renta de 2026 se activarán hasta 15 incentivos fiscales específicos para el sector

El campo riojano atraviesa un momento especialmente complejo, marcado por una profunda incertidumbre y una suma de factores que comprometen la rentabilidad de las explotaciones. A las dificultades del mercado se suman problemas como sequías, tormentas de pedrisco y retos en sanidad animal, que han mermado las cuentas de agricultores y ganaderos. Ante esta situación, el Gobierno de La Rioja ha presentado un nuevo paquete de medidas para aliviar su carga fiscal y de liquidez.

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Alivio fiscal para agricultores y ganaderos

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha explicado que en la campaña de la renta de 2026 se activarán hasta 15 incentivos fiscales específicos para el sector. Entre ellos, destacan las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que pueden alcanzar los 1.000 euros para jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad, ayudándoles a afrontar gastos como las cuotas de la Seguridad Social. También se contemplan deducciones de hasta 100 euros por pertenecer a organizaciones profesionales agrarias.

Junto a estas ayudas directas, el plan incluye importantes ventajas en impuestos vinculados a la tierra. Se bonifica hasta el 100% de los tributos derivados de los arrendamientos de fincas rústicas y se aplica un tipo superreducido del 2% en las transmisiones de estas tierras. Además, se reduce al 99% la carga fiscal en procesos de relevo generacional, como donaciones y sucesiones, y se elimina por completo en la agrupación de parcelas.

Luz verde a los préstamos bonificados

Uno de los problemas más urgentes del sector es la falta de liquidez. Para abordarlo, el Ejecutivo ha activado una línea de ayudas destinada a bonificar el 100% de los intereses de préstamos de hasta 35.000 euros. Esta medida, dotada con más de medio millón de euros, está dirigida a los agricultores profesionales que hayan suscrito los créditos a lo largo de 2026 para darles un balón de oxígeno inmediato.

Con este conjunto de acciones, el Gobierno de La Rioja persigue un objetivo claro: mejorar la rentabilidad de las explotaciones, facilitar la incorporación de jóvenes al sector y, en última instancia, mantener vivos los pueblos y dinamizar el mundo rural. Se busca que los impuestos no se conviertan en un problema añadido para quienes ya soportan una pesada carga de dificultades.