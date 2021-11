El Gobierno de España ha vetado más de 100 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, de las 483 que presentó Ciudadanos. Y este miércoles, 17 de noviembre, su diputado regional Alberto Reyes, como ya hiciera ayer en rueda de prensa el portavoz Pablo Baena, ha denunciado en los micrófonos de COPE Rioja que “Pedro Sánchez veta el trabajo realista de los liberales para reclamar el progreso para La Rioja, sin dar ni tan siquiera dar opción a su debate en el Congreso”.

El representante de la formación naranja se ha hecho eco también de que los letrados del Congreso de los Diputados han denunciado que el Ejecutivo ha vetado de forma irregular cientos de enmiendas a los presupuestos, entre las que se encuentra una de Ciudadanos La Rioja, por valor de 10 millones de euros, para el desarrollo del ferrocarril de Logroño a Castejón.

“Sánchez dice que es el gobierno de la transparencia y del diálogo, pero la realidad es que con esto se ha convertido en el gobierno del veto al desarrollo de La Rioja”, ha dicho Reyes, para quien "el Gobierno no sólo pasa el rodillo a los liberales, sino que desprecia a la España real y al futuro de los riojanos”. En su opinión, "esto es una vergüenza, igual que es una vergüenza que Andreu no esté reclamando el desarrollo de nuestras infraestructuras”.

Reyes también ha dicho que “tenemos el peor gobierno en el peor momento posible. Porque es el gobierno del no es no al progreso, y del sí es sí a la lluvia de millones que pide el PNV y de las exigencias de Otegi y Rufián. El que se autodenomina Gobierno más progresista de la historia dice no a, por ejemplo, extender los permisos de paternidad y maternidad a 24 semanas o a la recuperación de la prestación por hijo a cargo”, ha concluido.